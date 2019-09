Schwere Aufgaben für Laudenbach und Althausen/Neunk.

Der TSV Dörzbach/Klepsau eroberte am Sonntag mit seinem 5:3-Heimsieg gegen den TSV Althausen/Neunkirchen die Tabellenspitze und profitierte dabei vom Ausrutscher des bis dato noch verlustpunktfreien FC Billingsbach, der sich eine 2:4- Heimniederlage gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen leistete. Neben dem zuletzt spielfreien SV Sindelbachtal hat damit nur noch die SGM Creglingen II/Bieberehren, die die SGM Markelsheim/Elpersheim mit 4:2 bezwang, eine blütenweiße Weste. Die Taubertäler wollen diese nun auch beim TSV Schrozberg behalten, der zuletzt mit 1:2 beim zuvor noch punktlosen SV Edelfingen II auf der Strecke blieb. Neben dem SVE feierte auch die SGM Weikersheim/Schäftersheim II mit 4:2 im Altkreisduell gegen den SV Rengershausen ihren ersten Saisonsieg. Die Weikersheimer stehen nun beim SV Sindelbachtal vor einer sehr hohen Hürde, ebenso wie der SV Edelfingen II in Berlichingen. Einen schweren Stand dürften auch der TSV Athausen/Neunkirchen und der TSV Laudenbach haben, die den FC Billingsbach bzw. den TSV Dörzbach/Klepsau zu Gast haben. Auch die SGM Markelsheim/Elpersheim II erwartet mit dem TSV Hohebach eine schwere Hausaufgabe. Eher offen ist die Partie in Rengershausen, wo die SGM Mulfingen II/Hollenbach II zu Gast ist.

SV Rengershausen – SGM Mulfingen II/Hollenbach II: Bereits heute Abend um 19 Uhr wird die Partie auf dem Waldsportplatz in Rengershausen angepfiffen. Sowohl die Gastgeber als auch die neu formierte Spielgemeinschaft haben bislang erst ein Spiel gewonnen und hatten sich vom Rundenauftakt sicher etwas mehr versprochen. Der SVR verlor zuletzt 2:4 bei der bis dato punktlosen SGM Weikersheim/Schäftersheim II, die Elf von Andre Mündlein hatte mit 1:2 gegen den TSV Laudenbach eine misslungene Heimpremiere. Der SV Mulfingen II entführte übrigens dreimal in Folge die Zähler aus Rengershausen.

TSV Laudenbach – TSV Dörzbach/Klepsau: Mit dem 2:1-Auswärtssieg bei der SGM Mulfingen II/Hollenbach II hat der TSV Laudenbach sein Konto ausgeglichen. Nun würden die Vorbachtäler am Sonntag natürlich gerne den dritten Sieg in Folge vermelden, bekommen allerdings mit Tabellenführer TSV Dörzbach/Klepsau einen ganz dicken Brocken vorgesetzt. Die sind ein heißer Titelanwärter und wollen unbedingt sofort zurück in die Kreisliga A3. Man darf davon ausgehen, dass die Laudenbacher einen besonders guten Tag brauchen um den Spitzenreiter in die Schranken weisen zu können. Die letzte Begegnung am Vorbach liegt schon sieben Jahre zurück. Damals trennte man sich im Kampf um A3-Punkte 4:4 unentschieden.

SGM Markelsheim/Elpersheim II – TSV Hohebach: In seinem dritten Saisonspiel vermeldete der TSV Hohebach am Sonntag gegen den SV Wachbach II den zweiten Dreier auf eigenem Platz. Nun muss das Team von Joe Strauß-Brix in Elpersheim zeigen, dass es mehr will als nur die Heimstärke der letzten Saison bestätigen. Das erste Auswärtsspiel ging mit 0:2 in Creglingen bekanntlich gründlich daneben.

TSV Schrozberg – SGM Creglingen II/Bieberehren: Der 2:0-Auftaktsieg des TSV Schrozberg gegen die SGM Mulfingen II/Hollenbach II erwies sich als Strohfeuer: nach drei Niederlagen in Folge ist der Traditionsverein wieder da wo er in der letzten Saison zu finden war- im Tabellenkeller. Vor allem die jüngste 1:2-Pleite beim bis dato punktlosen SV Edelfingen II dürfte sehr weh getan haben. Das Heimspiel gegen die SGM Creglingen II/Bieberehren bietet nun dem Team von Thorsten Arbanas die Chance, sich gleich zu rehabilitieren. Arbanas hat das Amt interimsweise von Oswin Keidel übernommen, der diese Woche vom Verein entlassen wurde, weil man, wie es hieß, „neue Impulse setzen“ wolle.

TSV Althausen/Neunkichen – FC Billingsbach: Wie die Schrozberger gehört auch der TSV Althausen/Neunkirchen zu dem punktgleichen Septett, das bisher nur je ein Spiel gewonnen und drei Zähler auf dem Konto hat. Am Wochenende zeigte der TSV beim Favoriten in Dörzbach gute Moral und kam nach 0:3-Rückstand auf 2:3 heran, konnte allerdings die Niederlage nicht verhindern. Die bis dato weiße Weste des FC Billingsbach erhielt gegen den SV Berlichingen/Jagsthausen den ersten dicken Fleck: Nach nur einem einzigen Gegentreffer in den vorausgegangenen Spielen musste der FC- Keeper in diesem Heimspiel gleich viermal hinter sich greifen – die beiden entscheidenden Tore zum 4:2-Erfolg erzielten die Gäste in den letzten drei Minuten.

Das Team aus dem Blaufeldener Teilort wird sich nun in Neunkirchen voll hineinknien um mit einem Sieg auf enger Tuchfühlung zur Tabellenspitze zu bleiben. Kann der TSV dagegenhalten?

SV Sindelbachtal – SGM Weikersheim/Schäftersheim II: Nach dem Fehlstart mit drei Niederlagen in Folge hat die SGM Weikersheim/Schäftersheim II am letzten Wochenende ihre Durststrecke mit einem 4:2- Heimerfolg gegen den SV Rengershausen beendet. Beim zuletzt spielfreien SV Sindelbachtal müssen die Taubertäler einen Rückschlag befürchten, schließlich gehören die Marlacher zum engsten Favoritenkreis und wurden den Erwartungen mit voller Punktausbeute auch voll gerecht. Auch die Statistik spricht deutlich für die Hausherren: Seit Gründung der SGM Weikersheim/Schäftersheim in der Saison 13/14 gab es in drei Begegnungen an der Jagst drei Heimsiege für den SVS.

SV Berlichingen/Jagsthausen – SV Edelfingen II: Wie die Weikersheimer freute sich auch der SV Edelfingen II am letzten Wochenende beim 2:1-Heimsieg gegen den TSV Schrozberg über sein erstes Erfolgserlebnis – das erste in der Kreisliga B4 überhaupt. Es ist kaum anzunehmen, dass das zweite auf dem Fuß folgt, denn in Berlichingen erwartet das Team von Jürgen Dürr nun eine ungleich schwerere Aufgabe. Die ambitionierten Gastgeber empfahlen sich mit einem 4:2-Auswärtssieg in Billingsbach und gehören als Tabellenfünfter zum Quartett der noch ungeschlagenen Clubs. Nach zwei Punkteteilungen mit der SGM Mulfingen II/Hollenbach II und Spitzenreiter TSV Dörzbach/Klepsau ist gegen den Außenseiter der erste Heimsieg Pflicht für die Jagsttäler. H.W.

