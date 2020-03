Schützenhilfe kommt in letzter Sekunde

Der SC Freiburg triumphierte dank Schützenhilfe in letzter Sekunde bei den B-Juniorinnen und holte so den Titel. Das runde Leder stand am Sonntag in der Main-Tauber-Halle in Wertheim im Mittelpunkt. Dort fanden nämlich die Süddeutschen Meisterschaften im Futsal statt. Fünf Teams kämpften jeweils bei den C- und B-Juniorinnen um den Titel. Ausgerichtet wurde der flotte Hallenkick vom Badischen

