Die Bundesliga-Frauen der TSG 1899 Hoffenheim verbringen ihr Sommertrainingslager auch in diesem Jahr im Schwarzwald. Für fünf Tage reist das Team von Chef-Trainer Gabor Gallai am heutigen Freitag nach Zell am Harmersbach. Am Sonntag bestreitet die TSG dort auch ihr drittes Testspiel: Gegner ist der belgische Erstligist KAA Gent. Auf dem Programm stehen außerdem mehrere Trainingseinheiten, Einzelgespräche sowie Teambuilding.

Noch gut drei Wochen bleiben den Hoffenheimerinnen zur Vorbereitung auf die Saison 2020/21. Im fünftägigen Trainingslager in Zell am Harmersbach beginnt für die TSG-Frauen die zweite Phase der Sommervorbereitung: Die bisher erarbeiteten Inhalte sollen vertieft werden, der Fokus liegt auf der Mannschaftstaktik und mit den einzelnen Spielerinnen sollen Ziele für die anstehende Spielzeit festgelegt werden.

„Wir wollen im Trainingslager besonders im taktischen Bereich nochmal einen Schritt nach vorne machen und uns das Rüstzeug für die kommende Saison holen“, blickt Chef-Trainer Gabor Gallai auf die anstehenden Tage im Schwarzwald. „Wir werden die Einheiten nutzen, um möglichst viele Inhalte zu vermitteln und zu reflektieren.“

Nach Ankunft gleich Training

Direkt nach der Ankunft in Zell am Harmersbach steht schon am heutigen Vormittag das erste Training auf dem Platz an.

Bis auf Torhüterin Martina Tufekovic, die sich aufgrund einer Schulterverletzung noch im Aufbautraining befindet und erst am Sonntag zur Mannschaft stoßen wird, reisen alle Spielerinnen mit ins Trainingslager.

Neben den Trainingseinheiten, Teambuilding-Aktionen und Einzelgesprächen mit den Spielerinnen steht für die TSG-Frauen auch ein Testspiel auf dem Programm. Am Sonntag (11.15 Uhr) empfangen die Hoffenheimerinnen das Team von KAA Gent in Zell am Harmersbach. „Wir freuen uns auf einen unbekannten Gegner, den wir nur schwer einschätzen können“, so Gallai. „Die Testspiele gegen Teams aus anderen Ländern sind immer gut, um neue Erfahrungen zu sammeln.“ pik

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 14.08.2020