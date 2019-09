Schon früh auf Kurs „Wiederaufstieg“

Spätestens nach dem 2:0 gegen Tauberbischofsheim ist die SV Viktoria Wertheim zu einem der heißesten Anwärter auf den Ligatitel gewachsen. Mit neun Punkten aus drei Partien und keinem einzigen Gegentreffer hat sich die Viktoria früh in eine angenehme Position gespielt. Bei derlei Statistiken geht man natürlich als klarer Favorit in das Auswärtsspiel gegen die DJK Unterbalbach. Die DJK hat in bislang zwei Spielen noch keinen Treffer markiert, so dass es eher schwer wird, dem defensivstarken Absteiger gefährlich zu werden.

Beim TuS Großrinderfeld wird man mit dem bisherigen Auftakt zufrieden sein. Bislang landeten die „Schwarz-Weißen“ bereits zwei „Dreier“ und werden auch gegen den TSV Tauberbischofsheim alles daran setzen, um den nächsten Coup zu landen. Dieses Unterfangen könnte sich jedoch schwierig gestalten, denn die Kreisstädter haben sich den Wiederaufstieg als Ziel gesetzt und werden gegen den TuS Wiedergutmachung für die Niederlage gegen Wertheim betreiben wollen. Sollte man jedoch keine Leistungssteigerung gegenüber der Pleite gegen die Viktoria zeigen, könnte für Großrinderfeld in jedem Fall ein Punktgewinn drin sein.

Sowohl der 1. FC Umpfertal als auch der TSV Gerchsheim haben in ihren ersten beiden Partien je einen Sieg gelandet. Im Gegensatz zum TSV hat sich die „Spielgemeinschaft“ jedoch bereits fünf Treffer erarbeitet und so gezeigt, dass mit ihnen offensiv immer zu rechnen ist. Folglich könnte der FC eine leichte Favoritenrolle inne haben, auch wenn Gerchsheim in der abgelaufenen Saison das ein ums andere Mal bewies, welche Qualitäten in der Mannschaft stecken.

Auch der TSV Kreuzwertheim hat sein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft und bereits zwei Niederlagen hinnehmen müssen. Noch schlimmer lief es aber bislang für den VfB Reicholzheim/Dörlesberg, der noch keinen einzigen Zähler sammelte. Beide Mannschaften werden folglich alles daran setzen, einen „Dreier“ einzufahren, um den eigenen Ansprüchen zumindest ein stückweit mehr gerecht zu werden. Der VfB steht unter Druck: Nachdem man in der Vorsaison den zweiten Platz erreichte, sind null Zähler aus drei Partien schlichtweg zu wenig.

Voll im Soll ist dagegen der TSV Schwabhausen/Windischbuch, der bereits sieben Zähler sammelte. Gegen den FV Brehmbachtal wird man sicherlich gewillt sein, den dritten Sieg einzufahren, doch sollte man die „Gelb-Blauen“ nicht unterschätzen. Immerhin ist mit dem FVB besonders offensiv immer zu rechnen, was man in den letzten Kreisliga-Saisons auch partiell immer wieder beweisen konnte. Sollte Brehmbachtal konzentriert auftreten, ist ein Punktgewinn gegen den Favoriten möglich.

Beim SV Pülfringen weiß man derzeit nicht genau, woran man derzeit ist. Ein Mal hoch gewonnen, zwei Mal hoch verloren. Folgt man dieser unabstreitbaren Form von Konstanz, sollte der VfR Gerlachsheim nur wenig Chancen haben – dieses Unterfangen scheint jedoch unwahrscheinlich. Denn: Der VfR hat sich nach der eher blamablen Vorsaison bislang gut verkauft und zwei Siege aus drei Partien eingefahren. Pülfringen muss sich besonders auf die eigene ausbaufähige Defensive konzentrieren, um gegen den VfR nicht unter die Räder zu kommen.

In der Vorsaison war der TSV Unterschüpf/Kupprichhausen über weite Strecken Tabellenletzter. Nun ist die „Spielgemeinschaft“ stark in die Saison gestartet und musste noch keinen Punkt hergeben. Die Favoritenrolle für die Partie gegen die Kickers DHK Wertheim dürfte daher klar vergeben sein – immerhin haben sich die Kickers bislang schwer getan in Fahrt zu kommen.

