Schneckenrennen um den Aufstieg

Im Aufstiegskampf in der 3. Fußball-Liga haben die Favoriten reihenweise gepatzt. Nachdem am Samstag schon die Verfolger FC Ingolstadt (0:1 gegen Uerdingen) und SpVgg Unterhaching (1:1 gegen Köln) nicht gewinnen konnten, ließ auch der Spitzenreiter MSV Duisburg am Sonntag bei der 0:1-Niederlage beim FSV Zwickau Punkte liegen. „Das ist sehr ärgerlich. Wir kannten die Ergebnisse der Konkurrenz und hätten einen Riesenschritt machen können, aber den haben wir verpasst“, sagte MSV-Kapitän Tim Albutat bei „MagentaSport“. Den Sprung an die Tabellenspitze verpasste der FCI, bei dem die Stimmung nach zwei Niederlagen nacheinander zu kippen droht. Trainer Jeff Saibene forderte: „Wir müssen uns wehren, um aus dem Tief herauszukommen. Das ist wieder so eine Phase, in der es nicht gut für uns läuft.“ Von seinen Aufstiegsträumen verabschieden kann sich der 1. FC Kaiserslautern, der mit 0:2 (0:2) bei Eintracht Braunschweig unterlag. Mit 31 Punkten richtet sich der Blick des Traditionsvereins in Richtung Abstiegskampf. dpa

