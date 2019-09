Schmieg bekommt Konkurrenz

Bezirksliga Hohenlohe

Noch führt Marco Schmieg (SV Wachbach) die Rangliste an, doch mit Michael Däschler und Marco Pfitzer (beide TSV Obersontheim) hat er zwei ernsthafte Kontrahenten. 8 Tore: Marco Schmieg (SV Wachbach). 6 Tore: Michael Däschler, Marco Pfitzer (beide TSV Obersontheim). 5 Tore: Jan Rötlich (Altenmünster/ESV Crailsheim). 4 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach), Philipp Krupp (Spfr. Bühlerzell), Andre Engert (SV Edelfingen). 3 Tore: Marc-Philipp Elser, Leon Hadun (beide SV Westheim), Michael Beyer (TSV Dünsbach), Michael Sickinger (TSV Neuenstein), Tim Blümel (TSV Obersontheim), Lars Fischer (TSV Ilshofen II).

Kreisliga A3

In dieser Liga fehlt ein richtiger Goalgetter. Die besten Torschützen bringen es derzeit auf vier Tore in fünf Spielen. 4 Tore: Aaron Weber (Spvgg Gammesfeld), Leonard Popp (SGM Markelsheim/Elpersheim), Marian Riegler, Thomas Binder (beide (SGM Mulfingen/Hollenbach II), Fabian Löber (TV Niederstetten), Adrian Heger (TSV Blaufelden). 3 Tore: Joachim Ruck (SV Harthausen), Domenik Wischke (SGM Markelsheim/Elpersheim), Alagie Sowe, Eduard Virtaci (beide (Phoenix Nagelsberg), Fabian Schmieg (Spvgg Gammesfeld).

Kreisliga B4

Eine ungeheuerliche Quote legt Jorgo Barbas (SV Sindelbachtal) vor: Gelangen ihm vor zwei Wochen vier Tore in einem Spiel, so traf er nun sogar gleich fünf Mal. Christian Schappes (TSV Dörzbach/Klepsau) erzielte drei Treffer. 10 Tore: Jorgo Barbas (SV Sindelbachtal). 7 Tore: Tobias Anselment (SV Berlichingen/Jagsthausen). 5 Tore: Tobias Schneider (FC Billingsbach), Marvin Gennrich, Christian Schappes (beide TSV Dörzbach/Klepsau). 4 Tore: Hokatiu Popescu (SV Edelfingen II). 3 Tore: Markus Schenkel (SV Rengershausen),Steffen Zürn (TSV Dörzbach/Klepsau), Patrick Rothenfels (SV Wachbach II), Janik Grüner (SGM Markelsheim/Elpersheim II), Philipp Mühleck, Tobias Silberzahn (beide TSV Laudenbach), Tobias Schmieg (TSV Hohebach), Marco Jaumann (TSV Althausen/Neunkirchen), Dietmar kotschik (SV Berlichingen/Jagsthausen), Daniel Ley (FC Billingsbach). rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 27.09.2019