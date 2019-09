Schloßau in Mudau klarer Derbysieger

TSV Mudau – FC Schloßau 1:5

Tore: 0:1 (5.) Christian Schäfer, 0:2 (6.) Thomas Scheuermann 1:2 (29.) Max Hauk, 1:3 (42.) Lukas Brech, 1:4 (58) Nico Stuhl, 1:5 (76.) Pascal Ihrig. – Schiedsrichter: Felix Beuchert (Walldürn).

Der gastgebende TSV war noch nicht richtig auf dem Feld, da führten die Gäste bereits mit 2:0. C. Schäfer stand goldrichtig (5.) und Thomas Scheuermann nutzte den Defensivblackout des TSV gnadenlos aus (6.). Der TSV erholte sich lange nicht von diesem Doppelschlag, und vor allem war es P. Trautmann im TSV-Gehäuse zu verdanken, dass der Gastgeber nicht schon frühzeitig ein Fiasko erleben musste. Torchancen des TSV Mudau waren Fehlanzeige. Und dennoch stand es plötzlich 1:2. Den ersten brauchbaren Angriff des TSV über Dambach und Münster nutzte der freistehende M. Hauk zum Anschlusstreffer (29.). Dann aber war es wieder geschehen um die TSV-Herrlichkeit. L. Brech erzielte kurz vor dem Seitenwechsel das verdiente 3:1. Der zweite Spielabschnitt ist schnell erzählt. Humorlos trommelte N. Stuhl den Foulelfmeter in die Maschen (59.) und mit einem Eigentor (76.) besiegelte der TSV Mudau seine Heimniederlage.

TSV Buchen – TTSC Buchen 0:1

Tor: 0:1 (22.) Erhan Cakar. – Schiedsrichter: Sascha Wirth (Stein).

In der 22. Minute schenkte die TSV-Abwehr den Ball ab und die Gäste hatten keine Mühe das 1:0 zu erzielen. Beide Teams kämpften um jeden Ball. Kurz nach der Pause verhinderte Bethäuser nach einem weiteren Abwehrfehler einen höheren Rückstand. Praktisch im Gegenzug traf Schwing nur den Pfosten. Der TSV drängte auf den Ausgleich, aber Gramlich und Jakob vergaben gute Chancen. Auf der Gegenseite vergab Hammoud die Vorentscheidung. So blieb es letztendlich beim glücklichen Sieg der Gäste, bei einem Spiel, das eigentlich keinen Sieger verdient gehabt hätte.

Walldürn – Erfeld/Gerichtst. 2:0

Tore: 1:0(76.) Mario Turra, 2:0 (85.) Mario Turra. – Schiedsrichter: Alexander Drach (Gamburg).

Die Gastgeber hatten drei Einschussmöglichkeiten – zweimal rettete der Pfosten für die Gäste. M. Turra hatte kurz vor der Pause eine Chance, aber der Ball ging über den Kasten. Die Platzherren dominierten auch zu Beginn der zweite Hälfte die Partie, aber echte Torraumszenen ergaben sich nicht. Einem Freistoß in der 77. Minute durch Turra, ließ der Gästetorwart Horn, über die Linie rutschen . So gingen die Platzherren mit 1:0 in Führung. In der 83. Minute gab SR-Drach aus Gamburg, Gelb-Rot für M. Eichberger. Zwei weitere Torchancen für die Walldürner wurden leichtfertig vertan. Danach tankte sich J. Fritsch auf Aussen alleine durch und seinen gefühlvollen Querpass verwandelte Turra zum 2:0.

VfB Sennfeld/R. – Schweinberg 0:0

Schiedsrichter: Dennis Ruff (Öhringen).

Die einzige erwähnenswerte Situation in der ersten Hälfte war eine Großchance für Balb, der jedoch den Ball übers Tor setzte. In der zweiten Hälfte änderte sich nichts am Spielgeschehen. Nach einem Freistoß von Vintonjak setzte Felke den Nachschuss ans Außennetz. Auch die Gäste kamen nur sporadisch und ohne Drang auf das von M. Schwab gehütete Tor. Nach einem Foulspiel in der 73. Minute dezimierten sich die Gastgeber durch eine Gelb-rote Karte. Kurz vor Spielende scheiterte Wall mit einem Distanzschuss an Torhüter Uehlein.

FC Hettingen – FC Donebach 2:1

Tore: 1:0 (54.) David Reimann, 2:0 (60.) Denis Platanov, 2:1 (66.) Manuel Walz. – Schiedsrichter: Matthias Kopecek (Michelbach).

Der FC kam gut in die Partie, und hatte bereits nach drei Minuten das 1:0 auf dem Fuß. Torjäger Reimann umkurvt mit Tempo Gäste-Keeper Hoffmann, aber ein Abwehrspieler kratzt den Ball in höchster Not von der Torlinie. Wieder Reimann scheiterte kurz darauf, zuerst mit einen Schuss aus der Drehung und kurz darauf mit einen Freistoß, an Torsteher Hoffmann. Kurz vor der Pause hätte Schnetz die Führung für Donebach erzielen müssen, doch Schmelcher rettete in höchster Not. Mit dem Pausenpfiff schoss Gehrig an die Latte und hätte seinerseits die Schwarz-Weißen in Führung bringen können. Anfang der zweiten Hälfte machte es Reimann besser und vollendete eine Ecke nach bester Torjäger Manier. Kurz darauf knallt wiederum Reimann einen Freistoß an die Unterkante der Latte. Nach einer Stunde das 2:0 für den FCH. Platonov vollendete souverän einen schön vorgetragenen Spielzug über Reimann und Nolde. Mitte der zweiten Häfte erzielte Manuel Walz aus dem Gewühl den Anschlusstreffer. Nun entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit reihenweise Chancen auf beiden Seiten, doch der FCH hat an diesem Tag das Glück auf seiner Seite und behielt die drei Punkte im heimischen Morrestadion.

Waldhausen/L. – Götzingen/E. 0:5

Tore: 0:1 (33.) Mike Rösch, 0:2 (38.) Felix Holderbach, 0:3 (44.) Alexander Häfner, 0:4 (86.) Sven Burkardt, 0:5 (90.) Stefan Vasko. – Schiedsrichter: Thomas Syksch (Tauberbischofsheim).

In der elften Minute die erste Großtat von Weckbach, der einen Schlenzer des Gästestürmers A. Häfner zur Ecke klärte. Eine Flanke von Galm senkte sich auf die Latte des gegnerischen Gehäuses. Bis zur Pause gingen die Gäste nach drei Standards mit 3:0 in Führung. Zunächst köpfte Rösch in der 33. Minute nach einer Ecke völlig freistehend zum 1:0, in der 38. Minute schlenzte Holderbach einen Freistoß zum 2:0, und nach einem schnell ausgeführten Freistoß erhöhten die Gäste kurz vor dem Pause auf 3:0. In der zweiten Hälfte wollten die Gäste nicht mehr, die Einheimischen konnten nicht mehr und so erzielten Brunner und Vasko per Strafstoß kurz vor dem Ende das verdiente 5:0. Zuvor hatte sich Weckbach im Tor des SVW/FVL mehrfach auszeichnen können.

SV Osterburken – Heidersbach 4:2

Tore: 1:0 (11.)Björn Zimmermann, 2:0 (38.) Björn Zimmermann, 3:0 (45.) Jonas Frey, 4:0 (54.) Alex Titarenko, 4:1 (70.)Tim Lutz, 4:2 (86.) Fabian Gruber. – Schiedsrichter: Konrad Gerstlauer (Mosbach).

In der zehnten Minute gelang J. Zimmermann das 1:0. Der gleiche Spieler markierte in der 38. Minute mit einem Traum-Freistoß das 2:0. Und noch vor der Pause war es Frey, der den 3:0-Halbzeitstand erzielte. In der zweiten Hälfte ging der Torreigen weiter und in der 54. Minute gelang Titarenko das 4:0. Die Gäste steckten nicht auf und Lutz erzielte in der 71. Minute das 1:4. In der 85. Minute war es Gruber, der den 2:4-Endstand erzielte.

Schlierstadt – Gommersdorf II 1:2

Tore: 0:1 (30.) Marco Klenk, 0:2 (50.) Nico Hirschlein, 1:2 (87.) Simon Münch. – Schiedsrichter: Harald Pfeifer (Böckingen).

Etwas überraschend bestimmten zunächst die Gastgeber das Spiel. In der siebten Minute verfehlte ein satter Distanzschuss von Friedenberger knapp sein Ziel und nach einer Viertelstunde scheiterte Münch am Gästekeeper. Mit zunehmender Spieldauer gestaltete der VfR die Partie ausgeglichener und nutzte nach einer halben Stunde seine erste Torchance durch Klenk zum Führungstreffer. Kurz vor der Pause hatten die Gäste eine hochkarätige Chance zum Ausbau der Führung, doch der Heber über den Torwart hinweg landete knapp neben dem leeren Gehäuse. In der zweiten Hälfte hatten in der 53. Minute die Gastgeber durch Münch die Chance zum Ausgleich, aber der platzierte den Ball aus 12 Meter knapp über die Latte.

Im Gegenzug zeigten die Gäste wie es geht. Nach dem Hirschlein im Strafraum freigespielt war, konnte er sich die Ecke zum 2:0 aussuchen. Erst in der Schlussviertelstunde kam der SVS wieder etwas auf. In der 76. Minute war es erneut Münch, der den Ball aus aussichtsreicher Position übers Tor setzte, aber in der 87. Minute gelang ihm doch noch nach Zuspiel von Göbes aus kurzer Distanz der Anschlusstreffer.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 16.09.2019