Schiri-Ausbildung beginnt im März

Eine Schiedsrichterausbildung startet im Fußballkreis Tauberbischofsheim im März. Die weiteren Lehrgangstage werden mit den Teilnehmern gemeinsam festgelegt. Nach Abschluss der Theoriephase legen die Neulinge direkt in der Praxis los.

Theorie- und Praxisphase

Dass die Schiris in Tauberbischofsheim dringend Verstärkung brauchen, ist längst kein Geheimnis mehr. Um den Spielbetrieb zu sichern, werden noch mehr engagierte Mädchen und Jungen sowie Frauen und Männer an der Pfeife benötigt. Für ihre Tätigkeit auf dem Platz werden sie im Neulingslehrgang in Theorie und Praxis vorbereitet. Die Theoriephase schließt mit einer Prüfung ab. Danach startet die Praxisphase, bei der die Neulinge betreut von erfahrenen Paten ihre ersten Spiele im Jugendbereich leiten.

Inhalte der Theorieausbildung sind neben den Fußballregeln auch die administrativen Aufgaben eines Schiedsrichters und Konfliktprävention. Die Themen werden in Theorie- und Praxiseinheiten geschult und via E-Learning zwischen den Präsenzterminen vertieft. Bei den ganz jungen Teilnehmern werden die Eltern in die Ausbildung einbezogen.

Die kostenlose Ausbildung startet am Mittwoch, 4. März, um 19 Uhr im Sportheim des TSV Tauberbischofsheim.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 21.01.2020