Sägen am Stuhl des Throns missglückt

SV Viktoria Wertheim – VfB Reicholzheim/D. 3:1

Tore: 1:0 (10.) Labinot Elshani, 2:0 (28.) und 3:0 (34.) Steffen Fahner, 3:1 (53.) Joachim Gattenhof. – Schiedsrichter: Schumann (Windischbuch). – Besonderes Vorkommnis: Gelb-Rot für einen Wertheimer Akeur (60.). – Zuschauer: 150.

Vor der Partie fiel es schwer, einen Favoriten für das Duell auszumachen. Während die Gäste im Vorfeld starke Leistungen zeigten, wirkten die Hausherren zuletzt nicht auf der Höhe und hatten bei ihren zwei 2:1-Siegen zuletzt etwas Glück. Im Duell der beiden ambitionierten Mannschaften startete die Viktoria jedoch gut und ging nach nur zehn Minuten durch einen Treffer von Elshani in Front. Nach einer knappen halben Stunde folgten die „goldenen Minuten“ von Steffen Fahner, der die Führung innerhalb von sechs Minuten per Doppelpack auf 3:0 ausbaute. Nach dem Seitenwechsel gelang den Gästen zwar recht früh der Anschlusstreffer durch Gattenhof (53.), doch schaffte man es in der Folge nicht, den Ball erneut in den gegnerischen Maschen unterzubringen. Obwohl die Viktoria nach einem Platzverweis die letzten 30 Minuten in Unterzahl spielen musste, ließ man keinen weiteren Gegentreffer zu, so dass man letztlich einen wichtigen „Dreier“ landete.

Kickers DHK Wertheim – TSV Schwabhausen/W. 2:1

Tore: 0:1 (21.) Tobias Hirt, 1:1 (35.) Ralf Taege, 2:1 (90.+3) Timo Maier. – Schiedsrichter: Gerstlauer (Mosbach). – Zuschauer: 110.

Die Gastgeber begannen stark und erarbeiteten sich von Beginn an Vorteile. Dennoch waren es die eher passiven Gäste, die in der 21. Minute aus abseitsverdächtiger Position den Führungstreffer markierten. Die Hausherren wirkten nach dem Rückschlag jedoch nicht geschockt und kamen eine knappe Viertelstunde später zum verdienten Ausgleich. Im zweiten Abschnitt sahen die Zuschauer waschechten „Einbahnstraßenfußball“. Die Kickers dominierten das Geschehen. Als die meisten Zuschauer bereits mit einem eher ungerechten Remis rechneten, stand Maierrichtig und erzielte den verdienten 2:1-Siegtreffer.

TuS Großrinderfeld – TSV Kreuzwertheim 2:0

Tore: 1:0 (7.) Johannes Mühleck, 2:0 (63.) Florian Stolzenberger. – Schiedsrichter: Syksch (Tauberbischofsheim). – Gelb-Rot für Lemmen (TSV, 65.). – Zuschauer: 40.

Die Zuschauer sahen einen guten Start der Hausherren, die bereits nach sieben Minuten durch einen Treffer von Mühleck in Front gingen. In der Folge hatte der TuS weiter mehr vom Spiel, doch blieben die Gäste über Konter gefährlich. Im gesamten Verlauf der ersten Hälfte gab es jedoch kaum Torraumszenen, so dass es zur Pause bei der knappen Großrinderfelder Führung blieb. Im zweiten Abschnitt wirkte Kreuzwertheim wie ausgewechselt und hielt nun stark dagegen. Dennoch waren es die Hausherren, die immer wieder zu den besseren Gelegenheiten kamen. Nachdem der Gäste-Keeper in der 60. Minute einen Kopfball von Mühleck noch glänzend aus dem Winkel fischte, war er wenige Minuten später machtlos, als Stolzenberger auf 2:0 erhöhte. Nur zwei Minuten später verhinderte Lemmen die Ausführung eines Freistoßes und sah dafür den gelb-roten Karton. In der Folge verwaltete der TuS die zahlenmäßige Überlegenheit gut und landete einen verdienten Sieg.

SV Wittighausen/Zimmern – VfR Gerlachsheim 3:4

Tore: 0:1 (10.) Mirko Papenhoff, 1:1 (35.) Daniel Seifried, 1:2 (Foulelfmeter, 45.) Timo Holler, 2:2 (70.) Simon Sack, 2:3 (77.) und 2:4 (83.) Mirko Papenhoff, 3:4 (Handelfmeter, 90.+3) Bernd Wohak. – Schiedsrichter: Sun (Tauberbischofsheim). – Zuschauer: 80.

Im Kellerduell versuchte die Heimelf von Beginn an, die Führung zu erzielen. Allerdings waren es die Gäste, die nach einem Missverständnis der SV-Defensive den ersten Treffer markierten (10.). In der Folge glich Wittighausen in der 35. Minute verdientermaßen aus. Mit dem Pausenpfiff wurde jedoch den Gerlachsheimern ein Strafstoß nach einem Foul zugesprochen, den Holler zur erneuten VfR-Führung nutzte. Nach dem Seitenwechsel gestaltete der Gastgeber das Geschehen überlegen. Gerlachsheim verteidigte in dieser Phase geschickt und setzte immer wieder gefährliche Nadelstiche über die Offensive. Nachdem Sack in der 70. Minute doch zum verdienten Ausgleich traf, folgte wenig später der erneute Nackenschlag: Nur sieben Minuten später stellte Papenhoff mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her und traf in der 83. Minute die Vorentscheidung. Der SV markierte in der Nachspielzeit zwar noch den Anschluss, der jedoch nichts mehr an der Wittighäuser Niederlage ändern sollte.

FV Brehmbachtal – TSV Tauberbischofsheim 1:2

Tore: 0:1 (6.) Marvin Gimbel, 0:2 (Handelfmeter, 45.) Mario Greco, 1:2 (48.) Kürsad Yildirim. – Schiedsrichter: Beuchert (Walldürn). – Zuschauer: 110.

Die favorisierten Gäste erwischten den FVB eiskalt: Nach nur sechs Minuten wurde Gimbel im Strafraum freigespielt, der zur Führung einschoss. In der Folge blieben die Kreisstädter vorerst am Drücker und erspielten sich mehrere Möglichkeiten. Mitte der ersten Hälfte wurden die Hausherren aktiver und fanden besser in die Begegnung. Kurz vor der Pause hatte man eine gute Gelegenheit, doch ließ man diese Chance ungenutzt verstreichen. Im Gegenzug wurde dem TSV ein Handelfmeter zugesprochen, den Greco sicher verwandelte. Nach dem Seitenwechsel wirkte der FVB wacher und erzielte nach einem Angriff über die rechte Seite den Anschlusstreffer. Brehmbachtal hatte nun mehr vom Spiel, belohnte sich jedoch für seine Bemühungen nicht.

SV Pülfringen – DJK Unterbalb. 3:2

Tore: 1:0 (7.) Gabor-Tamas Obis, 1:1 (50.) Robert Schuster, 1:2 (65.) Robin Imhof, 2:2 (68.) Adrian Farcau, 3:2 (72.) Michel Faul. – Schiedsrichter: Noe (Elztal). – Besonderes Vorkommnis: Beck pariert einen Foulelfmeter (DJK, 67.). – Zuschauer: 110.

Der SVP erzielte bald die Führung. Danach egalisierten sich beide Mannschaften bis zur Pause, wobei Torraumszenen nur noch vereinzelt herausgearbeitet wurden. Im zweiten Durchgang agierte die DJK zunächst stark und drehte das Ergebnis bis zur 65. Minute durch Treffer von Schuster und Imhof. Nun wurden auch die Pülfringer wieder aktiver und brachten die eigene Offensive ins Rollen.

Nachdem Farcau in der 68. Minute zum Ausgleich getroffen hatte, markierte Faul nur vier Minuten später den 3:2-Endstand und setzte so den Schlusspunkt.

Umpfertal – TSV Untersch./K. 5:3

Tore: 0:1 (7.) Stefan Haun, 1:1 (14.) Emre Bozdugan, 2:1 (15.) Michael Kreh, 3:1 (45.+1) Florian Dürr, 4:1 (58.) Michael Kreh, 4:2 (70.) Nikola Ilic, 5:2 (78.) Ibrahim Mutlu, 5:3 (90.) Nikola Ilic. – Schiedsrichter: Donadio (Kreuzwertheim). – Zuschauer: 100.

Bereits am Samstag trafen die beiden Mannschaften aufeinander und boten ein Torspektakel. Die Gäste gingen durch einen Treffer von Haun früh in Führung (7.). Die Hausherren zeigten sich nicht geschockt und drehten das Ergebnis bis zur 15. Minute auf 2:1. Nachdem Dürr noch vor der Pause auf 3:1 erhöhte, setzte Kreh nach einer knappen Stunde weiter nach und markierte den vierten Treffer für die Umpfertäler. Ilic verkürzte das Ergebnis in der 70. Minute zwar, doch stellte Mutlu nur acht Minuten später den alten Abstand und die Vorentscheidung her. In der Schlussphase markierte Ilic seinen zweiten Treffer des Tages.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.12.2019