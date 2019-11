Rushiti schafft den Hattrick

Niederstettens Spielertrainer Visar Rushiti hat in der Fußball-Kreisliga-A3 einen Hattrick geholt. Das gelang in der B4 Hohenlohe auch Marvin Gennrich, der damit seine Führung in der Torjägerliste weiter ausbaut.

Bezirksliga Hohenlohe

Vier Doppelpacks gab es, aber keiner aus der Spitzengruppe war dabei. Die Reihenfolge auf den ersten Plätzen blieb unverändert.

11 Tore: Marco Pfitzer (TSV Obersontheim).

10 Tore: Marco Schmieg (SV Wachbach), Michael Däschler (TSV Obersontheim).

9 Tore: Marc-Philipp Elser (SV Westheim), Lars Fischer (TSV Ilshofen II)

8 Tore: Andre Engert (SV Edelfingen)

7 Tore: Kim Foss (SGM Niedernhall/Weißbach), Philipp Krupp (Spfr. Bühlerzell).

6 Tore: Jan Rötlich (Altenmünster/ESV Crailsheim), Alessio Bühler, Edwin Wilhelm (beide TuRa Untermünkheim), Yassine Zienecker (SGM Weikersheim/Schäftersheim), Janik Pfeiffer (TSV Ilshofen II), Piotr Tobola (Spfr. Leukershausen-Mariäkappel).

5 Tore: Tim Blümel (TSV Obersontheim), Michael Sickinger, Florian Langer (beide TSV Neuenstein), Jan Schöller (Spfr. Leukershausen-Mariäkappel), Marcel Schäfer (VfL Mainhardt), Yannik Braun (SGM; Niedernhall/Weißbach).

Kreisliga A3

Auch in der A3 gab es vier Doppelpacks, herausragend aber war Spielertrainer Visar Rushiti vom TV Niederstetten mit einem Hattrick. Fabian Schmieg (Gammesfeld/zwei Tore) und Ejmad Demaku (Phoenix Nagelsberg/zwei Tore) führen das Klassement an.

11 Tore: Fabian Schmieg (Spvgg. Gammesfeld), Ejmad Demaku (Phoenix Nagelsberg).

9 Tore: Fabian Löber, Visar Rushiti (beide TV Niederstetten), Marcel Gotthardt (Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern), Alexander Ilic (SGM Löffelstelzen/Mergentheim).

8 Tore: Aaron Weber (Spvgg. Gammesfeld).

7 Tore: Domenik Wischke (SGM Markelsheim/Elpersheim), Mario Bürklen (SC Amrichshausen).

6 Tore: Thomas Binder, Marian Riegler (beide SGM Mulfingen/Hollenbach II), Johannes Kohler (DJK Bieringen), Fabian Wernau (TSV Blaufelden), Leonard Popp (SGM Markelsheim/Elpersheim), Alagie Sowe, Lucas Stützle (beide Phoenix Nagelsberg).

5 Tore: Adrian Heger (TSV Blaufelden), Daniel Walch (SGM Taubertal/Röttingen), Danut-Gheorghita Esanu (SC Wiesenbach), Domenic Blazik (1. FC Igersheim), Janik Wolfarth (FC Creglingen).

Kreisliga B4

Die Nummer eins Marvin Gennrich (TSV Dörzbach/Klepsau) schlug mit einem Hattrick zu und führt nun mit deutlichem Vorsprung die Torjägerliste an. Auch Routinier Marcel Beck (SV Sindelbachtal) traf dreimal.

15 Tore: Marvin Gennrich (TSV Dörzbach/Klepsau).

11 Tore: Jorgo Barbas (SV Sindelbachtal), Tobias Schmieg (TSV Hohebach), Christian Schappes (TSV Dörzbach/Klepsau).

10 Tore: Tobias Anselment (SV Berlichingen/Jagsthausen), Tobias Schneider (FC Billingsbach).

8 Tore: Hokatiu Popescu (SV Edelfingen II), Daniel Ley (FC Billingsbach), Sebastian Hess (TSV Althausen/Neunkirchen).

7 Tore: Hannes Gackstatter (FC Creglingen II/Bieberehren), Simon Köder (TSV Dörzbach/Klepsau), Marcel Beck (SV Sindelbachtal).

6 Tore: Patrick Rothenfels (SV Wachbach), Tim Silberzahn, Leon Vorholzer (beide TSV Laudenbach).

5 Tore: Janik Grüner (SGM Markelsheim/Elpersheim II), Benjamin Sprügel (SGM Mulfingen II/Hollenbach II), Marco Flaig (TSV Schrozberg). rst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019