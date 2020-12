Revanche für Hinrunde?

Die Hinrunde der Frauen-Bundesliga haten die TSG Hoffenheim auf dem dritten Platz abgeschlossen. Am Sonntag um 14 Uhr kommt es zum Start in die zweite Halbserie zum Aufeinandertreffen mit Tabellennachbar 1. FFC Turbine Potsdam. Der Viertplatzierte sammelte wie die Hoffenheimerinnen bisher 22 Punkte, absolvierte aber eine Partie weniger als die Mannschaft von Chef-Trainer Gabor Gallai, die sich kurz vor der Winterpause für die Hinrunden-Niederlage in Potsdam revanchieren will.

Chef-Trainer Gabor Gallai bewertet die Hinrunde wie folgt: „Es war insgesamt eine gute Halbserie. Zum ’sehr gut’ hätten wir durchaus noch ein, zwei Punkte mehr holen können. Wichtig war sicherlich, dass wir uns trotz des schwierigen Starts mit einigen Widerständen wie Verletzungen nicht von unserem Weg haben abbringen lassen, sondern weitergearbeitet haben. Die Entwicklung der vergangenen Monate war richtig gut, die Mannschaft hat wichtige Schritte gemacht.“

Physisch starker Gegner

Vor dem 1. FFC Turbine Potsdam zeigt der Trainer gehörigen Respekt: „“Wie schon beim Hinspiel im September, das wir mit 1:3 verloren haben, erwarten wir Potsdam am Sonntag als einen physisch starken Gegner, der sehr robust und aggressiv spielt, seinem Kontrahenten früh Druck macht und seine Umschaltmomente zielstrebig ausspielt. Wir werden aufpassen müssen, denn Potsdam hat seine Qualitäten und steht nicht umsonst in der Tabelle so weit oben. Wir wollen mit einem Erfolgserlebnis in die Rückrunde starten und uns für die Niederlage in der Hinrunde revanchieren. Wir werden mit aller Macht versuchen, das Spiel für uns zu gestalten.“

Ohne Jana Beuschlein

Michaela Specht und Martina Tufekovic sind nach ihren langen Verletzungspausen für Sonntag noch keine Option, Laura Wienroither fällt mit einem Muskelfaserriss ebenfalls aus. Verzichten muss Hoffenheim außerdem auf Jana Beuschlein, die sich einem kleinen Eingriff unterziehen muss. pik

