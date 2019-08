Rebic rettet Frankfurter

Vize-Weltmeister Ante Rebic hat Eintracht Frankfurt mit einem späten Hattrick in der zweiten Halbzeit vor einer erneuten Blamage im DFB-Pokal bewahrt. Frankfurt lag gegen den Drittliga-Aufsteiger am Sonntag 0:2 und 2:3 zurück, ehe der Kroate mit seinen Toren zum 3:3, 4:3 und 5:3 binnen zwölf Minuten für Erleichterung beim Pokalsieger von 2018 sorgte. 16 Jahre nach ihrem bis dahin letzten Auftritt im DFB-Pokal zeigte Waldhof keine Scheu vor den Hessen und spielten toll Fußball.

„Im DFB-Pokal erste Runde, da zählt nur das Weiterkommen. Das haben wir geschafft“, sagte Eintrachts Sportdirektor Bruno Hübner. „Das war ein richtiger Pokalfight, Mannheim hat das richtig gut gemacht.“ Mannheims Trainer Bernhard Trares war stolz auf seine Mannschaft und kommentierte: „Jedes Spiel auf diesem Niveau bringt dich als Fußballer weiter.“

Waldhof gleich 2:0 vorne

Ein Jahr nach der Pleite gegen den Viertligisten SSV Ulm musste Nationalspieler Kevin Trapp bei seinem Comeback am Sonntag früh einen Doppelpack von Mannheims Valmir Sulejmani (3./11. Minute) hinnehmen. „Das darf nicht passieren“, sagte der 29-Jährige, der nach der Leihe in der vergangenen Saison nun endgültig von Paris Saint-Germain zurück nach Frankfurt gewechselt ist. Daichi Kamada (21.) und Filip Kostic (45.+1) glichen im mit 24 302 Zuschauern ausverkauften Carl-Benz-Stadion noch vor der Pause aus, ehe Jan Hendrik Marx mit seinem Treffer zum 3:2 in der 73. Minute für die nächste Überraschung sorgte. Erst die drei Tore des auch von anderen Clubs umworbenen Rebic (76./82./88.) brachten der Eintracht den Sieg im vierten Pflichtspiel der Saison.

Dass der saisonübergreifend seit 26 Ligaspielen ungeschlagene Drittliga-Aufsteiger aus Mannheim ein härterer Gegner sein würde als der FC Vaduz beim 5:0 in der Europa-League-Qualifikation am Donnerstag, hatte Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic schon vorhergesagt. Mit zwei Mannheimer Toren nach nicht mal einer Viertelstunde hatte aber auch er nicht gerechnet. Selbst der Anschlusstreffer von Frankfurts Rückkehrer Kamada nach 21 Minuten war kein Stimmungskiller, weil die Gastgeber aus der Quadratestadt weiterhin unbeirrt und frech nach vorne spielten und überhaupt nicht daran dachten, die Führung nur irgendwie zu halten.

Mit dem Ausgleichstor von Kostic im Rücken bemühte sich die Eintracht im vierten Pflichtspiel der Saison um noch mehr Spielkontrolle nach dem Seitenwechsel und erhöhte den Druck. Markus Scholz im Tor der Gastgeber brachte aber stets ein Körperteil zwischen Ball und Kasten und parierte mehrfach glänzend (51./56./65.). „Hinten raus haben uns die Körner gefehlt. Da brauchst du einfach das Spielglück, dass du nicht sofort das Ausgleichstor kriegst“, sagte Trares. dpa

