Punktgewinn angestrebt

Schon im März hätten die Fußball-Bundesliga-Frauen der TSG Hoffenheim und der FC Bayern München in der aufeinandertreffen sollen. Aufgrund der Corona-Pause wurde das Duell zwar verschoben, an Brisanz hat die Partie aber nicht verloren. Die Hoffenheimerinnen auf Platz drei der Tabelle haben nur einen Punkt Rückstand auf den Tabellenzweiten aus München, der im Oktober im Dietmar-Hopp-Stadion gegen die TSG eine bittere Niederlage kassierte. Das Spiel beginnt am Samstag um 13 Uhr. Trainer Gabor Gallai wird ohne den beruflich verhinderten Jürgen Ehrmann coachen (wir berichteten).

Gallai sagt: „Ich sehe es als großes Privileg, dass wir wieder Fußballspielen können. Die Saison lief für uns ohne Zweifel bisher sehr erfolgreich und umso schöner ist es, dass wir sie – wenn auch unter anderen Umständen – fortsetzen können.“ Für einen Punktgewinn müsse jede Spielerin an ihre Leistungsgrenze gehen. Drei Spielerinnen werden aufgrund von Prüfungen, die in dieser Woche anstanden, fehlen. Verletzungsbedingt nicht dabei sind: Martina Tufekovic, Luana Bühler und Judith Steinert. pik

