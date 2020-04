Profis aus der Region spielten ohne Gage

Heute vor 40 Jahren wurde in Werbach die Trainervereinigung im Fußballkreis Tauberbischofsheim gegründet. Gestern blickten wir in unserem ersten Teil der Chronik zurück in die Anfangsjahre. Heute geht es im zweiten und letzten Teil hauptsächlich um die jüngere Vergangenheit.

1987 übernahm der Vorstand der Trainervereinigung die Leitung des „Distelhäuser Offensivpokal-Turniers“ im Königshöfer „Fußballtempel“, angeregt von Klaus Schlappner. Sieger wurde der VfR Gerlachsheim. Ein Prominenten-Elfmeterschießen war ein zusätzlicher Höhepunkt. 20 Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Sport testeten dabei Kreisrat und Torwartlegende Hermann Rebitzer (Wertheim). Seine Wette, dass von 20 Schützen keine zehn treffen würden, gewann er überlegen. Nur vier trafen in der ersten Runde ins Netz. Sieger wurde der damalige Fußballkreisvorsitzende und Autor dieses Textes.

Viele Veranstaltungen

Die guten Kooperationsveranstaltungen mit der Schiedsrichter-Vereinigung wurden zweimal mit Hans Stolz und Lehrwart Peter Weingärtner gepflegt und gestärkt. Durchgeführt wurde ein gemeinsames Fußballturnier, ergänzt mit einer Veteranenauswahlmannschaft in Uissigheim. Ein weiterer Höhepunkt waren die Besuch des damaligen Fifa-Schiedsrichters Aron Schmidhuber. Er kam nach Böttigheim (1988) und nach Werbach (1990). Hier schilderte er seine Erlebnisse von der WM 1990. Zuletzt referierte er in Gerchsheim 2018.

1991 starteten die Kreistrainer mit 22 Teilnehmern zum dreitägigen Seminar in der Sportschule. Dabei kamen auch die kameradschaftlichen Veranstaltungen nicht zu kurz. Die jährlichen Jahresabschlussfeiern zusammen mit den Trainerfrauen waren nicht wegzudenken. Besuche bei Bundesligabegegnungen waren auch dabei: Eintracht Frankfurt – TSG Hoffenheim 2010, Würzburger Kickers – Eintracht Braunschweig 2018 und zuletzt die Würzburger Kickers gegen den Karlsruher SC. 1990 feierten die Trainer das zehnjährige bestehen in Dittwar. Auswahlspiele wurden hierfür geplant und ausgetragen, und zwar U14: Kreis Tauberbischofsheim – Kreis Würzburg, Badische U15: (mit Karl-Heinz Lutz,Wertheim) – B-Juniorenauswahl Tauberbischofsheim. Bei den Senioren standen sich eine Nord- gegen Süd-Auswahl des Kreises TBB gegenüber.

Zum 50-jährigen Sportkreisjubiläum im August 1996 spielte die Trainerauswahl gegen eine Mannschaft mit Spielern aus der Tauberregion, die alle den Weg in den Profibereich machten: Gerald Ehrmann, Josef Sattmann, Roland Gerber, Thomas Reis, Bertram Stahl, Gerhard Spachmann, Paul Schenk (Ulsamer), Markus Brand, Christian Haas, Ralf Vollmer, Volker Gagalik und Werner Hörner, Erwin Markert und Sigi Zöller. Sie kamen zum Teil alle aus dem Trainingslager und keiner verlangte einen Pfennig.

Letzte Vereinigung im Verband

2005 feierte man das 25-jährige Bestehen in Impfingen bei der TSG, die immer parat stand,wenn es darum ging eine Feier, ein Festbankett oder eine Sportveranstaltung mitzugestalten. Es fanden Ehrungen für die Gründungsmitglieder statt. Voraus gingen ein Auswahlspiel der DFB-Stützpunkte Unterbalbach – Gaisbach (Württemberg) und ein Spiel der Schiedsrichtervereinigung Tauberbischofsheim gegen die Trainerauswahl. Die Trainervereinigung Bruchsal war mit einem Ehrengast vertreten. Mittlerweile wurde ihre Vereinigung aufgelöst. Im gesamten Verbandsgebiet gibt es zur Zeit nur noch die des Kreises Tauberbischofsheim.

Die Jungen rücken nach

Die Generation der Gründerjahre ist zwar heute noch unter der Trainergilde vertreten, doch nach und nach rücken die jüngeren Trainer in den Vordergrund. Vom DFB-Stützpunkt in Unterbalbach ausgehend versuchte die Vereinigung auf dem Wege ihrer Arbeitstagungen auch Neulinge, alle Aktiven- und Jugendtrainer, Betreuer und Interessierte zu erreichen. Die Verantwortlichen der GFÜ haben weiterhin versucht, die Arbeitstagungen inhaltlich und personell attraktiv zu gestalten. So waren in den letzten 15 Jahren vom Qualifizierungsbeauftragten Hans Kastner herausragende Referenten im abwechslungsreichen Programm untergebracht: 2005 Torwarttraining mit Elmar Menold (DFB-Torspieler-Trainer), 2008 Ede Becker (KSC-Trainer) und Xaver Zembrod (1899 Hoffenheim), 2013 Matthias Spielmann (Life-Kinetik), 2015 Roland Reichel (FC Ingolstadt), 2015 Damir Dugandzic (DFB-Stützpunktkoordinator), 2016 Peter Kreis (Polizei-Internetgefahren), 2017/2019 Andreas Dederich (Kinder brauchen Regeln), 2017 Achim Kaufmann (Athletiktrainer FSV Hollenbach), 2019 Guido Streichsbier (DFB-Auswahltrainer): Praxis in Lauda mit FV-Spielern der ersten Mannschaft)

Die Fortbildungswilligkeit hat in den letzten 10 Jahren trotz moderner Medieneinsätze und Laptop-Mentalität bei den Übungsleitern nicht nachgelassen. Die Vereinigung im Kreis hat zur Zeit immerhin 82 Mitglieder. Aktuell sind noch 22 Gründer schon 40 Jahre dabei.

In den ersten Vorstand wurden 1980 gewählt: Erwin Dill (Wertheim) Vorsitzender, zwei gleich- berechtigte Stellvertreter: Peter Lutz (Lauda), Siegfried Schultheiß (Großrinderfeld), Schriftführer Johann Müller (Oberbalbacch), Kassier: Walter Huck (Niklashausen), Stellv. Adolf Brüne (Kreuzwertheim), Pressewart Gebhard Stang (Oberlauda), Kassenprüfer Ludwig Oberdorf (Wertheim), Wolfgang Henke (Wüstenzell).

Durch Ausscheiden oder Todesfall sind zwischenzeitlich nachgerückt: Heiner Zeier (Lauda), Paul Kopejsko (Höhefeld) seit 1982 als Kassier, Hans Kastner (Kreisqualifizierungsbeauftragter und Geschäftsführender Vorstand), Reinhold Thiel (Pülfringen), Armin Axmann (Kassenprüfer), Gamburg.

Wegen der augenblicklich herrschenden Corona-Pandemie ist noch kein Programm und auch kein Termin für einen möglichen Festakt mit sportlichem Rahmenprogramm im Jahr 2020 geplant und festgelegt worden.

