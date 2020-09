Praktische Tipps fürs Training

Eine Trainerschulung im Fußballbezirk Hohenlohe beschäftigt sich mit dem Thema „Koordination im Fußball“.

Der Kurs umfasst folgende Themenbereiche: Was versteht man unter Koordination bzw. was sind koordinative Fähigkeiten? Welche koordinativen Fähigkeiten spielen für den Fußballer eine besonders wichtige Rolle? Wie werden die koordinativen Fähigkeiten fußballspezifisch trainiert?

Zur theoretischen Vorbereitung werden am 5. und 19. Oktober um 19 Uhr zwei inhaltsgleiche Onlineschulungen angeboten. An dieser sollten Teilnehmer möglichst vor der Praxisschulung teilnehmen. Wer an den Live-Terminen verhindert ist, kann sich dies auch anschließend als Video auf der Homepage beziehungsweise dem Youtube-Kanal anschauen.

Online anmelden

Den Zugangslink erhalten alle Interessierten über die sozialen Netzwerke und natürlich nach der Onlineanmeldung vom zuständigen Schulungsleiter.

Um diese Kurzschulung am Mittwoch, 28. Oktober, von 19 bis 21 Uhr beim TSV Braunsbach vorbereiten zu können, sollten sich die interessierten Vereinstrainer und Betreuer vorher online unter „www.wuerttfv.de/lizenzverlaengerung“ anmelden.

Diese Schulung wird in Verbindung mit der Onlineschulung für die Lizenzverlängerung mit fünf Lerneinheiten anerkannt. dl

