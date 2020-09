Pokal-Halbfinale in den FN ausgelost

Traditionsgemäß wurde das Pokal-Halbfinale im Fußballkreis Tauberbischofsheim für die Saison 2020/21 in der Redaktion der Fränkischen Nachrichten ausgelost. Unter der Aufsicht von Pokalspielleiter Friedrich Morawietz zog gestern Volontärin Maren Greß die Paarungen für die Vorschlussrunde. Die vier Kreisligisten duellieren sich in folgenden Spielen: VfB Reicholzheim/Dörlesberg – TSV Unterschüpf/Kupprichhausen und TSV Tauberbischofsheim – 1. FC Umpfertal. Die Begegnungen werden erst im kommenden Jahr ausgetragen. Die Termine werden in den FN bekannt gegeben. mf/Bild: Michael Fürst

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 25.09.2020