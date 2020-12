Platz 3 untermauert

TSG Hoffenheim – 1. FFC Turbine Potsdam 5:0

Tore: 1:0 (18.) Nicole Billa, 2:0 (30.) Lena Lattwein, 3: (42.) Nicole Billa, 4:0 (89.) Maximiliane Rall, 5:0 (90.+4) Anne Fühner.

Die Partie in Hoffenheim hielt von Beginn an das, was sie versprach. Es begegneten sich zwei physisch starke, bissige und spielerisch überzeugende Mannschaften, die sich ein temporeiches und umkämpftes Duell lieferten. Mehr Ballbesitz hatte dabei die TSG.

Kreative Pässe in die Offensive

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase rissen die Hoffenheimerinnen die Partie mehr und mehr an sich und lieferten eine beeindruckende Leistung ab. Mit schnellen und präzisen Pässen löste sich die TSG clever aus Drucksituationen, spielte kreativ in die Offensive und belohnte sich noch im ersten Durchgang mit drei stark herausgespielten Toren durch Nicole Billa (2) und Lena Lattwein.

Mit früherem Anlaufen versuchten die Potsdamerinnen die Gallai-Elf nach der Pause mehr unter Druck zu setzen und erarbeiteten sich so auch leichte Feldvorteile, gefährliche Torabschlüsse aber gab es kaum. In der Schlussphase drehte die TSG erneut auf und schraubte das Ergebnis noch bis auf 5:0 in die Höhe. pik

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.12.2020