Philosophie verankert

Die 40-Punkte-Marke haben die Hoffenheimer Fußball-Bundesliga-Frauen am vergangenen Wochenende mit ihrem 13. Saisonsieg geknackt und damit ihr Ziel für die laufende Spielzeit bei vier noch ausstehenden Begegnungen bereits erreicht. Die mit Abstand erfolgreichste Bundesliga-Saison will das Team von Jürgen Ehrmann und Gabor Gallai im Endspurt noch krönen. Deshalb sollen am Sonntag (14 Uhr) im Baden-Derby beim SC Sand drei Punkte auf dem Konto der TSg landen. Die Partie wird live und kostenlos bei „MagentaSport“ übertragen.

Trainer Jürgen Ehrmann sagt: „Wir können die verbleibenden Spiele ohne Druck angehen, wollen aber konzentriert bleiben. Wir haben 50 Tore geschossen, unsere Philosophie hat sich verankert und die Mannschaft zieht voll mit.“

Mit dem Sieg gegen Duisburg hat sich der nächste Gegner Sand endgültig genug Ouffer zu den Abstiegsrängen verschafft, jetzt kann das Team von Sven Thoß befreit aufspielen. Maximiliane Rall und Franziska Harsch mussten zuletzt mit muskulären Problemen kürzertreten, ihre Einsätze sind fraglich. Lena Lattwein hat sich im Spiel gegen Leverkusen einen Cut im Gesicht zugezogen, sie ist aber einsatzbereit.“ pik

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 12.06.2020