Peter Hogen: „Wir fahren nach Mannheim, um zu punkten“

Einmal im Glück, einmal im Pech. Einmal das Spiel in den letzten Minuten (90., 95.) beim FV Kirchfeld mit 2:0 gewonnen und vorigen Sonntag gegen den SV Spielberg in der vorletzten Minute mit 0:1 verloren. So gegensätzlich verlief der Saisonstart für den VfR Gommersdorf.

Am dritten Spieltag empfängt nun der SV Waldhof Mannheim II den VfR Gommersdorf zum Verbandsliga-Spiel. Anpfiff ist am Sonntag um 15 Uhr. Die sehr junge Mannschaft der „Waldhof-Buben“ wird angeführt vom 25-jährigen Spielführer David Stjepanovic. Er dirigiert seine Mannschaft von der hintersten Abwehrlinie aus. Die anderen Akteure der Waldhöfer sind ein oder zwei Jahre dem Juniorenbereich entwachsen. Das Durchschnittsalter der Schwarz-Blauen ist mit 20,5 Jahren sehr niedrig. Zu Beginn der neuen Saison tauschte die Sportliche Leitung der Drittliga-Reserve den Trainer aus. Frank Hettrich wurde etwas überraschend von Oskar Corrochano abgelöst. Ob dieser Trainerwechsel direkt mit dem guten Abschneiden in den beiden ersten Spielen zusammenhängt, wird man in den nächsten Partien sehen. Zum Auftakt überraschte die U23 des SVW den VfB Eppingen mit dem 1:1. Das folgende Auswärtsspiel bei der Spvgg. Durlach-Aue gewann der SV Waldhof glatt mit 3:0.

VfR-Trainer Peter Hogen zeigt sich im Hinblick auf das Auswärtsspiel kämpferisch: „Wir werden versuchen, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen“. Co-Trainer Tobias Scheifler pflichtet ihm bei und zeigt sich selbstbewusst: „Wir fahren nach Mannheim, um zu punkten“. Auch bei der Einschätzung des Gegners ticken beide Verantwortliche gleich. Hogen: „Waldhof ist für mich schwer einzuschätzen, es ist ja eine stark veränderte Mannschaft gegenüber dem Vorjahr“. Und Scheifler: „Beim diesem Gegner weiß man nie wie man dran ist, weil es die Zweite ist. Man kann sie nur schwer einschätzen“.

Fabian Schuler wird wieder dabei sein. Uwe Walter, Markus Gärtner und Jakob Hespelt sind noch fraglich bei den Gommersdorfern. Co-Trainer Scheifler hat Vertrauen in seine Mannschaft: „Das 0:1 am Sonntag war bitter für uns, aber das haben wir abgehakt. In diesem Jahr haben wir einen qualitativ guten und breiten Kader“. eub

