Informationen zu einer frauenspezifischen Kommunikation, hilfreiche Best-Practice-Beispiele und ein gemeinsamer Austausch zur Gewinnung und Bindung von Spielerinnen erhalten interessierte Vereine beim kostenlosen Online-Seminar „Wir gewinnen Dich! Mehr Spielerinnen auf den Platz“ am Donnerstag, 14. Januar, von 18.30 bis 20 Uhr.

„Wir greifen mit dem Pilot-Online-Seminar den Wunsch der Vereine zur Unterstützung bei der Gewinnung und Bindung von Spielerinnen auf und freuen uns auf die Rückmeldung der Teilnehmer*innen, um das Angebot im Nachgang noch detaillierter auf die Bedürfnisse der Vereine anpassen zu können. Ziel ist es hiernach das Angebot in 2021 als Präsenz-Seminar in den Regionen oder als Online-Seminar flächendeckend anbieten zu können“, so Daniela Quintana, Ausschussvorsitzende für Frauen- und Mädchenfußball beim Badischen Fußball-Verband (BFV).

Das Online-Seminar ist kostenfrei. Es stehen 25 Plätze für Vereine des BFV zur Verfügung. Allerdings kann sich pro Verein nur eine Person anmelden. Zur Anmeldung geht es über folgenden Link: https://www.dfbnet.org. bfv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 05.01.2021