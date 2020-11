Ohne „Willy“ soll es rein gehen in die 3. Liga

Vermutlich in seiner Sitzung am 1. Dezember dürfte der Schweinfurter Stadtrat beschließen, was von der ,,Initiative gegen das Vergessen“ bereits seit vielen Jahren gefordert wird: Nämlich dem Schweinfurter Willy-Sachs-Stadion seinen Vornamen zu entziehen. Übergreifend hat sich nur die Fraktion der AfD diesem Antrag nicht angeschlossen.

Acht der neun Parteien und Wählergruppen im Rathaus fordern zudem, Willy Sachs aus der Liste der Schweinfurter Ehrenbürger zu streichen. Der ,,Willy“ müsse weg, ,,weil er ein überzeugter Nationalsozialist war“, sagt stellvertretend Ralf Hofmann, Fraktionsvorsitzender der SPD. In den Betrieb Sachs habe er sich dagegen wenig eingebracht. Nun habe das Unternehmen ZF, das Sachs 2001 übernahm, durch einen Historiker für eine wissenschaftlich fundierte Grundlage gesorgt, ,,dass Willy Sachs keine Aushänge-Persönlichkeit für Schweinfurt mehr sein darf“, so Hofmann. In der Nazi-Zeit galt das Areal mit seinem Sportpark als eine der modernsten Anlagen Deutschlands. Willy Sachs stiftete es der Stadt. Der FC 05 hat darin ein dauerhaftes Spielrecht.

Der Firmenname darf bleiben

Nun wird das Gelände bald nur noch ,,Sachs-Stadion“ heißen. Der Firmenname darf bleiben, ,,um an das positive, zum Teil auch widersprüchliche Wirken der Familie und an die Tausenden von Beschäftigten, die die Produkte und den Reichtum des Unternehmens erst ermöglichten, zu erinnern“, heißt es in der Beschlussvorlage. Zudem soll am Stadion eine Hinweistafel aufgestellt werden, um die Öffentlichkeit über die Gründe der Umbenennung zu informieren.

Bereits ein Thema im Haupt- und Finanzausschuss am 24. November, war ein möglicher Aus- oder gar Neubau der Hauptarena, die mit Leichtathletikbahn und den Bäumen rund um die Stehplätze an sich nicht mehr zeitgemäß ist und für die 3. Liga, die von den „Schnüdeln“ ja angepeilt wird, mit den rund 800 Sitzplätzen eindeutig zu wenig bietet. Das Resultat der Machbarkeitsstudie ist: Für die 3. Liga könnte man trotz des Denkmalschutzes Lösungen finden, zweitligatauglich wäre aber nur eine neue Arena, für die es in Schweinfurt durchaus Standorte geben würde, die aber um die 70 Millionen Euro kosten würde. Zusätzliche für die 3. Liga notwendige Sitzplätze wären erreichbar mit einer zu kaufenden oder auszuleihenden (und im Notfall wieder abbaubareen) Hintertor-Stahltribüne, die nicht stören würde beim Leichtathletik-Betrieb des Stadions. Eine Rasenheizung dürfte der Verein auch erst für die zweite Saison in einer 3. Liga einbauen.

