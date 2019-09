Ohne Siegchance

SpG St. Leon/Mingolsheim – FC Eichel 11:3

Eichel: Grabinger, Reiner, Stark, Sämann, Steinbach, Eisler, Friedlein, Lutz, Meister, Haber, Ferreira (33. Kaufmann). Tore: 1:0 (13.), 1:1 (14.) Laura Eisler, 2:1 (17.), 3:1 (36.), 4:1 (38.), 5:1 (44.), 6:1 (47.), 7:1 (60.), 8:1 (65.), 8:2 (68.) Laura Eisler, 8:3 (76.) Laura Eisler, 9:3 (79.), 10:3 (82.), 11:3 (87.).

Die Eichler Fußballfrauen fuhren am Sonntag stark ersatzgeschwächt nach Mingolsheim. Die Geschichte zu dem Spiel ist eigentlich schnell erzählt. Die SpG St.Leon/Mingolsheim war von Anfang an in allen Belangen überlegen. Von der ersten Minute an liefen die Angriffe der Gastgeber in Richtung Eichler Tor, das von Emilia Grabinger gehütet wurde, da Isabell Winzer nicht zur Verfügung stand.

Nach mehreren Chancen und einem Pfostentreffer schlug es dann in der 13. Minute erstmals ein. Gleich darauf glich der FCW nach einer Einzelaktion von Laura Eisler zwar zum 1:1, die aufkeimende Hoffnung, vielleicht doch mit einem blauen Auge davon zu kommen, wurde schon bald zerstört. Bis zur Pause führten die Gastgeberinnen bereits mit 5:1.

In der Halbzeitpause gab es dann den nächsten Schock, denn Britta Reiner und auch Emilia Grabinger konnten verletzungsbedingt nicht weiter spielen. Da Eichler jedoch nur eine Einwechselspielerin dabei hatte, musste die zweite Hälfte mit nur zehn Spielerinnen bestritten werden. Jessica Ferreira erklärte sich bereit, sich ins Tor zu stellen. Die Gastgeberinnen zogen auf 8:1 davon, ehe Laura Eisler in der 68. Minute per Foulelfmeter sowie acht Minuten später durch einen Treffer aus 30 Meter auf den zwischenzeitlichen Stand von 3:8 verkürzte. Drei Treffer der Gastgeberinnen sorgten dann aber dafür, dass das Ergebnis doch noch zweistellig ausfiel.

Direkt nach dem Spiel begann das Eichler Trainerteam Pfenning/Göbel/Lutz mit der Aufbauarbeit, denn schon am Sonntag, 6. Oktober, kommt mit der Zweitplatzierten SpG Wilhelmsfeld/Neuenheim der nächste starke Gegner nach Eichel. Spielbeginn ist um 14 Uhr. fce

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 01.10.2019