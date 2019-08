Oberstes Ziel: Erst einmal sicher werden

Am Samstag feiert der FSV Hollenbach seine Pflichtspiel-Heimpremiere in dieser Saison. Um 15.30 Uhr ist der Aufsteiger TSV Berg zu Gast, der nach zwei Jahren Abstinenz wieder zurück in der Verbandsliga ist. „Die sollen stark sein“, sagt FSV-Manager Karl-Heinz Sprügel über den Gegner. „Aber wir wollen unser erstes Heimspiel gewinnen. Es wird sicher schwierig, auch wenn es ein Aufsteiger ist.

