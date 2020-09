Oberliga scheint derzeit eine Nummer zu groß zu sein

VfR Aalen – FSV Hollenbach 6:0

Hollenbach: Rohn, Varga (81. Breuninger), Rehrauer, I. Krieger, E. Krieger, Petrovski (46. Akdas), Neigert, Henning, Heinzl (81. Reichert), Scheuerl (67. Walter),

Die U19 des FSV Hollenbach hat in der A-Junioren-Oberliga Baden-Württemberg den Start ins neue Fußballjahr nach sechs Misserfolgen am Stück endgültig in den Sand gesetzt. Dieses Mal musste gegen den VfR Aalen eine 0:6-Niederlage verdaut werden.

Schon in der 3. Minute waren alle zuvor aufgestellten Pläne über den Haufen geworfen. Konrads setzte sich im Zentrum gegen die nachlässig agierenden Hollenbacher Verteidiger nahezu problemlos durch und vollendete zur 1:0-Führung.

Danach waren die Hollenbacher total von der Rolle. Im Mittelfeld wurde praktisch kein Zweikampf gewonnen und die unterirdische Passquote offenbarte schonungslos die vorhandenen Schwächen. Folgerichtig erhöhte erneut Konrads zum 2:0-Pausenstand.

Direkt nach dem Seitenwechsel das gleiche Bild. Hollenbach war erschreckend harmlos und unpräzise und wurde deshalb gnadenlos ausgekontert. In schöner Regelmäßigkeit fielen die Gegentreffer. Einzig Scheuerl hatte die Chance zur Ergebniskorrektur, vergab aber freistehend vor dem Aalener Keeper.

Der FSV Hollenbach steht nach sechs Spieltagen auf der letzten Tabellenposition. Vollstreckerqualitäten demonstrierte das Team von Thomas Kettner bislang noch nicht. Und auch die Hintermannschaft agierte bislang alles andere als sattelfest. Mehr als 3,67 Tore pro Spiel musste FSV Hollenbach im Schnitt hinnehmen . Dies ist ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh ganz besonders drückt. Zum Vergleich: Der VfR Aalen kassierte insgesamt gerade einmal 1,2 Gegentreffer pro Begegnung.

Der FSV Hollenbach empfängt am kommenden Sonntag die SG Sonnenhof Großaspach und hat damit die Chance auf Wiedergutmachung. ak

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 30.09.2020