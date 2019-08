Oben ist die Luft hauchdünn

Eintracht Walldürn – VfR Gommersdorf II: Seit drei Spielen ist die Eintracht Walldürn ohne Sieg, während Gommersdorf II zwei Siege in den vergangenen drei Spielen einfuhr. In der Tabelle trennt beide Mannschaften nur ein Punkt, auch wenn der VfR II drei Plätze besser da steht, als die Walldürner Eintracht. Mit zehn Gegentoren kassierten die Jagsttäler so viele Gegentreffer wie kein

...