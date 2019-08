Nur zwei Partien am Sonntag

Eine Prognose zum Saisonauftakt in einer Kreisklasse B hat eigentlich weniger mit Fußball-Sachverstand, sondern vielmehr mit „Kaffeesatzleserei“ zu tun. Verlässliche Aussagen vor einer neuen Spielzeit sind in dieser Klasse im Prinzip unmöglich. Niemand weiß, wie die Teams gerade jetzt in der Urlaubszeit personell besetzt sind, da es sich oft um zweite oder gar dritte Mannschaften handelt, die dann auch noch eventuelle Löcher bei der „Ersten“ stopfen müssen. Zudem wurde per Losverfahren eine neue Liga-Einteilung vorgenommen, was Vergleiche zu vorherigen Saisons noch einmal erschwert. Viele Aufschlüsse über Spielstärken einzelner Teams wird der erste Spieltag der Kreisklasse B Buchen, Staffel 2, nun auch nicht bringen, denn es finden lediglich zwei Partien statt. Von den ursprünglich vier angesetzten Begegnungen wurde eine in den Oktober und eine in den November verlegt.

SpG Adelsheim/Oberkessach II – TSV Buchen II. „Vorne mitspielen“ lautet das Saisonziel der Gastgeber, „Oben mitspielen“ das der Gäste. So gesehen darf man eine offene Begegnung erwarten.

FC Eubigheim – SpG Großeicholzheim/Seckach II. Lediglich auf Rang drei landete der FC Eubigheim am Ende der Saison 2018/19. Dieses mal will man sicherlich im Kampf um den Aufstieg ein etwas gewichtigeres Wörtchen mitsprechen als zuletzt. ptt

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 17.08.2019