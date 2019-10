Nur zu Beginn lief es gut

SV Sandhausen – FSV Hollenbach 6:1

Hollenbach: Haun, Scheppach (46. Hermanns), Knab (68. Rehrauer), Breuninger, Varga, Neigert, Weippert, Henning (71. Krieger), Limbach (46. Fackelmann), Baust, Schmitt.

Tore: 0:1 (16.) Felix Limbach, 1:1 (26.) Giuliano Cultera, 2:1 (30.) Miles Moldsen, 3:1 (33.) Maximilian Krüger, 4:1 (38.) Giuliano Cultera, 5:1 (76.) Hendrik brauch, 6:1 (85.) Roen Hlywka. – Schiedsrichter: Pascal Rastetter (Reichenbach). – Zuschauer: 60.

Bis zur 25. Minute hielt der FSV Hollenbach im Spiel der A-Hunioren-Oberliga beim SV Sandhausen sehr gut mit, doch dann wurde es noch richtig deutlich.

Nach einer Abtastphase von fünf Minuten näherten sich beide Mannschaften dem gegnerischen Gehäuse an. Zunächst kam Jakob Scheppach zum Abschluss bevor auf der Gegenseite ein Torschuss und zwei Minuten später ein direkter Freistoß übers Hollenbacher Tor flog. In der 16. Minute spielte Alex Weippert einen schönen Diagonalball, den Timo Neigert perfekt in den Lauf mitnahm und scharf in den Sechszehner zurücklegte. Dort vollendete Felix Limbach unhaltbar zum frühen 0:1.

Als weitere zehn Minuten ohne große Höhepunkte verstrichen waren, hätte dies der Hollenbacher Mannschaft eigentlich weitere Sicherheit geben sollen. Doch dann kamen 15 Minuten, in denen die Heimmannschaft gleich vier Treffer erzielte.

Trotz des deutlichen Halbzeitrückstandes versuchte der FSV nach der Pause nochmals alles, um zurück ins Spiel zu kommen. Dies gelang diesbezüglich, dass in der Offensive mehr Präsenz zu sehen war, die jedoch nur selten in klaren Torchancen mündete. So hatte Tim Schmitt im Fünfmeterraum das Pech den Ball nicht vor dem Abwehrspieler zu treffen, sodass dieser klären konnte. In der Schlussphase kassierte der FSV dann allerdings noch zwei Treffer zum letztlich auch in dieser Höhe verdienten 6:1.

In den kommenden Wochen stehen nun die vorentscheidenden Duelle gegen die vier direkt vor dem FSV platzierten Teams an. fsv

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 22.10.2019