Nur „90 gegen 120 Prozent“

Heimerdingen – Hollenbach 2:1

Heimerdingen: Emmrich, Schlichting, Ancona, Bitzer, Oztürk (73. Kolb), Dos Santos Coehlo (88. Stampete), Grau (62. Prkacin), Pellegrino, Di Matteo (69. Öztürk), Schäffler, Riffert.

Hollenbach: Hörner, Nzuzi, Schülke, Hutter, Minder (83. Yerlikaya), Kleinschrodt, Limbach, Rohmer (46. Schmitt), Uhl, Krieger (76. Dörner), Götz (62. Hack).

Tore: 1:0 (8.) Schäffler, 2:0 (19.) Schäffler, 2:1 (24.) Michael Kleinschrodt. – Schiedsrichter: Christian Schipper (Duisburg). – Zuschauer: 150.

Der Verbandsligist FSV Hollenbach kassierte gestern seine zweite Saison-Niederlage. Beim bis dahin punktlosen TSV Heimerdingen hieß es 1:2. „Die Niederlage gegen Backnang hat mir nicht weh getan, die heute schon“, sagte Manager Karl-Heinz Sprügel. „Die gaben 120 Prozent wir dagegen nur 90. Das war keine Leistung, mit der man berechtigt vorne mitspielt. Aber die Welt geht auch nicht unter.“

Mit Jonas Limbach und Arne Schülke setzten die Hollenbacher auf eine ganz junge Innenverteidigung. Der angeschlagene Routinier Manuel Hofmann bekam eine kleine Verschnaufpause. Wie erwartet stand Heimerdingen defensiv stabil, lief dann aber vorne aggressiv an. Die Gäste hatten Probleme mit dem Spielaufbau und waren in den Zweikämpfen zu nachlässig. Das 1:0 für den TSV fiel nach einer Ecke. Hollenbach fand weiter kein Durchkommen, spielte zu verhalten und setzte in den Zweikämpfen zu wenig entgegen. In der 20. Minute fiel dann wieder nach einem Eckball das 2:0. Schäffler kam dieses Mal am langen Pfosten zum Kopfball. Marius Uhl rettete noch auf der Linie, doch der Nachschuss war drin. Erst langsam wurden die Hollenbacher etwas stärker und Noah Krieger gab in der 23. Minute den ersten Warnschuss ab. Zwei Minuten darauf setzte sich Uhl auf der linken Seite durch und Michael Kleinschrodt schloss zum 1:2 ab.

In der zweiten Hälfte hatte der FSV die Partie nun zwar im Griff, aber die großen Möglichkeiten blieben aus. Heimerdingen verteidigte konzentriert und ließ den Offensivspielern des FSV kaum Raum. In der Schlussphase hatten die Hollenbacher noch zwei Kopfballchancen durch Minder und Hack. hesch

