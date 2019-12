Noch Chancen für Endrunde

Die Hinrunde um die badische Futsal-Hallenmeisterschaft fand in der Tauberbischofsheimer Wörthalle statt. Die D-Juniorinnen des TSV Tauberbischofsheim traten hierbei gegen starke Teams an und gewannen mit großem Einsatz gegen die JSG Mückenloch/Neckargemünd 1:0. Torschützin für den TSV war Emily Eckert. Souveräner Sieger des ersten Turniers wurde die SG Oftersheim mit 13 Punkten und 14:1 Toren, vor SC Klinge Seckach und FC Astoria Walldorf.

Nach der Rückrunde am 12. Januar in Wiesloch stehen die beiden Erstplatzierten als Endrundenteilnehmer fest. Trainerin Steffi Hartnagel sah trotz der übermächtigen Gegner eine Weiterentwicklung ihrer Mannschaft und einen interessanten Heimspieltag. Für den TSV waren im Einsatz: Elisa Schmitt, Sophia Lenhardt, Celine Stang, Lana Hammrich, Viktoria Simonenko, Emily Eckert (1) und Jennifer Weiter.

Danach betraten die C-Juniorinnen „das Parkett“. Gegen den FC Hettingen gewannen die TSV-Mädels ihr erstes Spiel mit 2:0. Es folgte ein 1:1 gegen FC Eichel und ein weiterer 2:0-Sieg gegen SC Klinge Seckach II.

Gegen den Turniersieger KSC musste sich die Mannschaft des Trainerteams Jürgen Krug und Uwe Konrad mit 0:2 geschlagen geben. Im Spiel um Platz zwei unterlagen die Nachwuchsfußballerinnen dem Team des SC Klinge Seckach knapp mit 1:2. Damit belegte man hinter dem KSC mit 15 Punkten und SC Klinge Seckach mit zehn Zählern einen guten dritten Platz mit sieben Punkten.

Am zweiten Spieltag am 19. Januar in Mingolsheim kann sich der TSV als Tabellenzweiter noch für die Endrunde am 15. Februar qualifizieren. Für den TSV traten an und trafen: Paula Baumann, Leja Ebert (1), Allegra Dietz (2), Madleen Konrad (1), Rudelgaß Hannah (1), Melissa Krug, Lisa Schäfer, Michelle Ambach, Sophie Siebel, Luna-Marie Schmitt, Leni Stapf und Lena-Marie Spies. shl

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 17.12.2019