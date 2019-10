Niederstetten wird auf Herz und Nieren geprüft

Mit einem glücklichen 2:1-Auswärtssieg beim Verfolger in Mulfingen festigte die Spvgg. Gammesfeld ihre Spitzenposition. Da neben den Mulfingern auch die SGM Markelsheim/Elpersheim in Niederstetten den Kürzeren zog, hat die Landwehr-Truppe nun fünf Punkte Vorsprung und wird den Platz an der Sonne folglich auch an ihrem spielfreien Sonntag behaupten. Die Verfolger liegen eng beieinander: Die Niederstettener, die als neuer Tabellenzweiter nun beim Fünften in Blaufelden auf Herz und Nieren geprüft werden, haben gerade einmal drei Punkte mehr auf dem Konto als der FC Creglingen, der sich mit einem Last-Minute-Sieg in Apfelbach auf Rang 8 verbessert hat. Der FCC erwartet nun an der Tauber den stark ersatzgeschwächten SV Harthausen, der durch die klare 0:3-Heimpleite gegen die DJK Bieringen in die roten Zahlen gerutscht ist. Ein weiteres Fußball-Altkreisduell geht in Elpersheim über die Bühne, wo die SGM Taubertal/Röttingen zu Gast ist. Die Unterfranken konnten mit dem 4:1-Heimerfolg gegen den FC Igersheim ihre Bilanz ausgleichen und auf Rang 7 vorstoßen. Nur drei Punkte mehr als der FC hat dessen Nachbar Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern auf dem Konto – im Gastspiel beim Drittletzten in Nagelsberg, müssen also ebenfalls beide Kontrahenten den Blick nach unten richten.

Für die größte Überraschung des letzten Wochenendes sorgte der bis dato auswärts noch sieglose SC Amrichshausen mit seinem 4:1-Triumph in Löffelstelzen.

TSV Blaufelden – TV Niederstetten: Nach einer Stunde drehte der TV Niederstetten im Lokalderby gegen die SGM Markelsheim/Elpersheim richtig auf, erzielte noch drei Tore und gab somit nach der SGM Mulfingen/Hollenbach II auch dem zweiten Bezirksligaabsteiger am Vorbach das Nachsehen. Nach dem Sprung vom 6. auf den zweiten Platz steht das Team um Spielertrainer und Torjäger Rushiti nun im Verfolgerduell beim zuletzt spielfreien Tabellenfünften TSV Blaufelden auf dem Prüfstand. Der B4-Aufsteiger hat sich in der A3 schon sehr viel Respekt erworben und wie sein Gast bereits vier Spiele gewonnen, darunter zuletzt vor eigenem Publikum drei hintereinander. Unterstreicht die Schneider-Truppe am Sonntag diese Heimstärke, kann sie wieder am TVN vorbeiziehen.

SGM Markelsheim/Elpersheim – SGM Taubertal/Röttingen: Die 0:3-Pleite in Niederstetten war nach zuvor sechs Spielen ohne Niederlage ein herber Rückschlage für den Bezirksligaabsteiger. Somit hat die SGM Taubertal/Röttingen, die, nach schwachem Rundestart mit nur zwei Zählern aus den ersten vier Spielen, zuletzt zweimal hintereinander gewann, jetzt sogar die Chance mit einem Sieg in Elpersheim an den Gastgebern vorbei zu ziehen. Das Taubertal-Derby hat für beide Kontrahenten den Charakter eines Schlüsselspiels: Die Hausherren können mit einem Sieg bis auf drei Zähler an den spielfreien Spitzenreiter heranrücken. Die Gäste brauchen den Dreier um endlich in die schwarzen Zahlen zu kommen und damit zumindest Ansprüche auf Rang 2 anmelden zu können. Eine Prognose für dieses Derby fällt schwer - trotz des Platzvorteils für die SGM Markelsheim/Elpersheim.

FC Creglingen – SV Harthausen: Tabellenführer Spvgg. Gammesfeld hat bislang erst ein einziges Spiel verloren – am 3. Oktober mit 1:2 beim Aufsteiger in Harthausen. Diesem Sieg folgten dann allerdings ein 2:3 des SVH in Amrichshausen und zuletzt eine deutliche 0:3-Heimniederlage gegen die aufstrebende DJK Bieringen. Somit muss sich der Neuling nun nach unten orientieren, der Vorsprung des Tabellenzwölften vor Schlusslicht SC Wiesenbach beträgt nur noch drei Zähler, vor Nagelsberg und Igersheim, die punktgleich die Ränge 13 und 14 belegen, sind es nur zwei. „Uns trifft es derzeit knüppeldick“, relativiert Abteilungsleiter Steffen Landwehr diese beiden Pleiten.“ In Amrichshausen fehlten verletzungsbedingt vier, gegen Bieringen sechs Stammspieler, darunter auch mehrere Leistungsträger, am Sonntag in Creglingen werden es wahrscheinlich sogar sieben sein - so viele Ausfälle können wir trotz unseres relativ breiten Kaders als kleiner Verein natürlich nicht kompensieren.“

FC Phönix Nagelsberg – Spvgg. Apfelbach/Herrenzimmern: Der 9. Platz ist trügerisch, denn nur noch drei Punkte trennen die Spvgg. Herrenzimmern nach zwei unglücklichen 0:1-Niederlagen hintereinander – in Bieringen und zuletzt in der Nachspielzeit gegen den FC Creglingen- vom Vorletzten FC Igersheim. Wie Letzterer hat auch der FC Phönix Nagelsberg erst sieben Zähler auf dem Konto.

Der Künzelsauer Teilortclub ist nun schon seit sieben Spielen ohne Sieg, im Kellerduell beim SC Wiesenbach teilte man sich die Punkte bereits zum vierten Mal auf Gegners Platz. Vor heimischen Publikum ging der FC Phönix zuletzt allerdings dreimal in Folge völlig leer aus und wird sich natürlich deshalb am Sonntag besonders hineinknien. Dies wird aber auch die Spielvereinigung tun und ihre Chance suchen.

DJK Bieringen – SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim: Die DJK Bieringen ist die Mannschaft der Stunde in der A3: Nach fünf Spielen mit nur einem Pünktchen auf dem Konto noch Schlusslicht, haben die Jagsttäler zuletzt viermal hintereinander „zu Null“ gewonnen und sich auf Platz sechs verbessert. Damit haben sie in der Tabelle auch die SGM Löffelstelzen/Bad Mergentheim überholt, die ihr letztes Spiel vor sechs Wochen in Wiesenbach gewann und seither dreimal unentschieden spielte und zweimal deutlich verlor – zuletzt mit 1:4 vor eigenem Publikum völlig überraschend gegen den bis dato auswärts noch sieglosen SC Amrichshausen. Acht ihrer zehn Punkte holten die auf Gegners Platz noch ungeschlagenen Badestädter auswärts – dies lässt auch für das Gastspiel an der Jagst hoffen.

SC Amrichshausen – SGM Mulfingen/Hollenbach II: Nach dem Coup in Löffelstelzen blickt man im Lager des SC Amrichshausen dem Lokalderby gegen die favorisierte SGM Mulfingen/Hollenbach II zuversichtlich entgegen.

Zum einen hat der SC zuletzt zweimal hintereinander gewonnen, ist zu Hause noch ungeschlagen und hat vor eigenem Publikum sowohl der SGM Markelsheim/Elpersheim als auch dem TV Niederstetten ein Remis abgetrotzt, zum andern hat der Ex- Bezirksligist aus Mulfingen die Erwartungen bisher nicht erfüllt und zuletzt im Spitzenspiel gegen die Spvgg. Gammesfeld, wenn auch recht unglücklich und sogar unverdient, bereits sein drittes Sasionspiel verloren.

FC Igersheim – SC Wiesenbach: Nach vier Spielen hatte der FC Igersheim bereits sieben Punkte auf dem Konto. Die Hoffnungen auf eine sorgenfreie Runde waren allerdings deutlich verfrüht, denn nach vier Niederlagen in Serie ist der FC als Vorletzter mitten im Abstiegskampf. Einen Zähler weniger hat der SC Wiesenbach, der sich vom FC Phönix Nagelsberg 2:2 unentschieden trennte. Auch im nächsten Kellerduell sind die Wiesenbacher, die nach drei Spielen eine ausgeglichene Auswärtsbilanz aufweisen, zumindest für einen Teilerfolg gut – schließlich verbuchte der FC Igersheim aus seinen drei Heimspielen lediglich ein Pünktchen. Aufgrund des schlechten Tabellenstands müssen beide Teams auf Sieg spielen.

