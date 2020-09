Niederlage trotz Steigerung

Hollenbach – Freiburger FC 0:2

Hollenbach: Rohn, Varga, Henning, Rehrauer (76’ Winter),Weipper, tAkdas (76’ Reichert),Krieger, E. (66’ Scheuerl),Krieger, L.Beck, Meinczinger

Eine bittere Niederlage mussten die A-Junioren aus Hollenbach in der Oberliga einstecken. Von Beginn an legten die Hausherren gegen den Gast aus Freiburg eine deutliche Leistungssteigerung zu den bisherigen Spielen an den Tag und agierten mit viel Leidenschaft, Kampf und Engagement in dieser Partie.

Diese Einstellung führte in der vierten Minute durch die Hereingabe von Julian Henning aus dem linken Halbfeld zu einer guten Torchance, die von Beck. Zehn Minuten später war es ein Abschluss von Elia Krieger, der für Gefahr sorgte. Auch Timo Neigert scheiterte nur am gegnerischen Torhüter.

Im Gegenzug agierten die Freiburger in der ersten Hälfte vorwiegend durch Fernschüsse, die jedoch durch Luis Rohn sicher pariert wurden. Was die Torchancen angeht ging die erste Hälfte deutlich an den FSV, die Belohnung mit einem Tor blieb jedoch aus.

Im zweiten Durchgang hingegen nutzten die Freiburger eine Unachtsamkeit in der heimischen Abwehr und erzielten in der 64. Minute nach einem Eckball durch Benjamin Patay das 1:0. Trotz des Rückschlags ließen sich die Hollenbacher nicht aus dem Konzept bringen und agierten weiterhin mutig und entschlossen nach vorne, was das weitere Herausspielen von Möglichkeiten zur folge hatte. Allerdings war die Chancenverwertung zu schlecht. Der Gast aus Freiburg hingegen nutzte schließlich in der 87. Minute die Gelegenheit und erhöhte auf 2:0.

Trotz der Niederlage gilt es jetzt weiterhin, die gezeigte Einstellung und Leidenschaft von Woche zu Woche zu wiederholen und weiter auszubauen, dann wird auch das Zählbare nicht mehr lange auf sich warten lassen.

