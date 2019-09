Niederlage doch recht deutlich

Die A-Junioren des FV Lauda sind mit einer 0:5 Niederlage in die neue Verbandsligasaison gestartet. Im heTauberstadion in Lauda starteten die Laudaer sehr verhalten. So kam es, dass sich durch einzelne Unachtsamkeiten in der Hintermanschaft des FVL bereits erste Chancen für Germania Friedrichstal ergaben. In der 28. Minute belohnten sich die Gäste dann mit dem 1:0. Nur zehn Minuten später agierte die Abwehr erneut unglücklich, was schließlich zum 2:0-Pausenstand führte. Nach der Halbzeit attackierten die A-Junioren des FVL deutlich offensiver und zweikampfstärker. Die Druckphase der Laudaer endete schließlich mit einem Elfmeter der Gäste, welcher zum 0:3 führte. Anschließend ging die Ordnung der A-Junioren des FVL verloren und Friedrichstal erhöhte bis auf 5:0. fvl

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.09.2019