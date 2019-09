Niedergeschlagen zurück nachhause

TSV Michelfeld – FC Creglingen 1:0

Nach dem überragenden Saisonauftakt am vergangenen Samstag reisten die Damen des FC Creglingen hochmotiviert in die Schwäbisch Haller Nachbargemeinde Michelfeld. Der klare Auftrag im Gepäck: 3 Punkte ins Taubertal holen und somit die Tabellenführung zu verteidigen.

Dementsprechend präsent starteten die Schwarz-Weißen in die Partie. Bald zeigten sich Vorteile auf Seiten der Gäste, und es entwickelte sich ein wahres Festival an Torschüssen – doch der verdiente Erfolg blieb aus. Zu Beginn der zweiten Hälfte sollte es sogar noch dicker kommen: Nach einem angeblichen Foulspiel in der Box zeigte der Unparteiische auf den Punkt. Doch die flinke und nervenstarke Nina Wiesler parierte den Elfer.

Nun wach gerüttelt warfen sich die Creglingerinnen zurück in die Begegnung. Mit gut herausgespielten Kombinationen kam der FC bis vor das gegnerische Tor, die Abschlüsse verfehlten das Ziel nur knapp oder wurden von der gut eingeschossenen Michelfelder Schlussfrau geklärt.

Die teilweise fehlende Konsequenz und der verschwenderische Umgang mit Torchancen der FCler sowie die in dieser Phase des Spiels mutigere und robustere Spielweise verhalfen der Heimelf zu mehr Spielanteilen und schließlich in der 75. Minute zum unhaltbaren Führungstreffer via Lupfer. Die unermüdlichen Versuche der FC Damen, die drohende Niederlage noch abzuwenden, scheiterten und so blieb es beim 1:0 Endstand.

Die Creglingerinnen fuhren angesichts dieses unnötigen Punktverlusts niedergeschlagen zurück an die Tauber und nutzen das spielfreie Wochenende zum Kräfte tanken. Das nächste Heimspiel findet am 28. September 17 Uhr gegen die SGM TSV Langenbeutingen/TSV Ohrnberg statt. fcc

