Nicht vor TV versauern

„#kickathome“ heißt es , das BFV-Eigentraining für zu Hause, im Garten oder im Hof. „#stayathome“ lautet die Devise in diesen Tagen. Das heißt aber nicht, dass Fitnessbegeisterte komplett auf Fußball verzichten müssen. Dafür bietet der Badische Fußballverband ab sofort auf www.badfv.de/kickathome und auf den Social Media-Kanälen Trainingstipps per Video für die Bambini bis zu den Profis an. Die Übungen sind derart aufgebaut, dass sie verschiedene Leistungslevel berücksichtigen.

Die Übungen macht BFV-Auswahlspieler Etienne vor. Sie sind immer für eine einzelne Person gedacht, benötigen außer einem Ball keine weiteren Materialien. Das Individualtraining kann im Garten, der Hofeinfahrt oder auch im Wohnzimmer durchgeführt werden. Auf diese Weise bleiben die Spieler in Baden in Bewegung und können die Zwangspause sinnvoll nutzen, um ihre technischen Fertigkeiten zu verbessern.

Die Idee zu diesem Programm hatte DFB-Stützpunkt-Koordinator Markus Schmid: „Bevor die Kinder nun in den eigenen vier Wänden „versauern“ und den Großteil ihrer Freizeit vor den Medien verbringen, können sie mit den Trainingstipps weiter am Ball bleiben und ihrer Leidenschaft nachgehen. Unser Übungspool umfasst ausschließlich Trainingsformen mit dem Ball.“

