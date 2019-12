Neuer Träger des Titels gesucht

Im Rahmen der Bezirksmeisterschaften in der Stadthalle in Lauda finden am Samstag, 14. Dezember, die Finals um den Bezirkspokal bei den Herren statt. Im C-Pokal (bis Kreisliga) treten die Dreier-Teams im Modus „Final Four“ erst im Halbfinale an, bevor es dann gleichzeitig mit dem Finale um den B-Pokal (Bezirksklasse und Bezirksliga) um den Titel geht.

Dabei wird es dieses Jahr neue Titelträger geben, denn die Vorjahressieger sind alle aus dem Rennen: Titelfavorit FC Külsheim, Herbstmeister in der Bezirksliga, scheiterte am TSV Tauberbischofsheim, der sich nun mit der SG Dörlesberg/Nassig (Bezirksklasse) messen wird. Favorit sind die Kreisstädter, doch ist Dörlesberg/Nassig immer eine Überraschung zuzutrauen. Im C-Pokal kam es zu einigen faustdicken Überraschungen. So stehen mit dem SV Schönfeld (Kreisklasse B) und dem ETSV Lauda III (Kreisklasse A) diesmal gleich zwei Teams unterhalb der Kreisliga im Halbfinale. Um 12 Uhr wird sich der ETSV Lauda III mit dem ETSV Lauda II (Kreisliga) in einem vereinsinternen Duell messen, während der SV Schönfeld gegen die SG Dörlesberg/Nassig II (Kreisliga) antritt. Die Finals finden dann ab 13.45 Uhr statt. tt

