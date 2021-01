Neuer Rekord für „Lewy“

Mit seinem 21. Saisontreffer beim 2:1-Sieg des FC Bayern München gegen den SC Freiburg hat Robert Lewandowski einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt. Noch nie zuvor hat nämlich ein Spieler 21 Tore in einer Vorrunde erzielt – und die Vorrunde dauert noch ein Spiel an. Das tragen die Bayern am Mittwoch in Augsburg aus.

Bundesliga

21 Tore: Lewandowski (München).

12 Tore: Haaland (Dortmund).

11 Tore: da Silva (Frankfurt), Weghorst (Wolfsburg).

2. Bundesliga

16 Tore: Simon Terodde (Hamburger SV).

9 Tore: Dursun (Darmstadt), Testroet (Aue).

8 Tore: Duksch (Hannover), Hofmann (Karlsruhe), Kempe (Darmstadt), Krüger (Aue), Zoller, Zulj (beide Bochum).

3. Liga

12 Tore: Mölders (1860 München).

9 Tore: Janjic (Verl).

7 Tore: Kern (Bayern München II), Yildirim (Verl).

Regionalliga Südwest

12 Tore: Fischer (Bahlingen), Pieringer (Freiburg II, jetzt Würzburger Kickers).

10 Tore: Güclü (FSV Frankfurt), Marquet (Steinbach Haiger).

