Neuer Rekord für die 3. Liga

Die 3. Liga darf sich über eine weitere Steigerungen der Zuschauerzahlen im Free-TV freuen. Bisher sahen im Schnitt rund 360 000 Personen ein Spiel live in den dritten Programmen der ARD. Das bedeutete eine Steigerung von 31 Prozent gegenüber der Vorsaison, als der Durchschnitt bei 275 000 Zuschauern gelegen hatte.

Insgesamt wurden in der Hinrunde derder laufenden Spielzeit 42 Begegnungen live übertragen, 86 dürfen es bis zum Saisonende sein. Meistgesehenes Spiel im freie Fernsehen war das Aufeinandertreffen zwischen dem 1. FC Magdeburg und Eintracht Braunschweig (2:4), das am ersten Spieltag von 1,56 Millionen Fans im Ersten verfolgt wurde – so viele wie noch nie bei einem Einzelspiel der 3. Liga. pati

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020