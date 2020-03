Neckarelzer Fehlstart

Spvgg. Neckarelz – SV Waldhof Mannheim II 1:2

Neckarelz: Penz, N. Böhm, Rau, Münz, L. Böhm, Tutea (62. Luck), Satilmis, H. Hogen, Diefenbacher, Zechmeister (75. P. Hogen), Baumbusch.

Mannheim: Marquardt (89. Stjepanovic), Hocker (46. Saleh, 84. Kouadio)), Yildirim, Kindermann, Shala, Azizi, Assar, Vlahov, Ademi, Aygün.

Tore: 0:1 (4.) Shala, 0:2 (10.) Hocker, 1:2 (79.) Luck. – Gelb-Rote Karte: Azizi (85., Mannheim II). – Schiedsrichter: Daniel Schäfer (Mudau). – Zuschauer: 150.

Die Spvgg. Neckarelz ist mit einer Niederlage in die Rest-Rückrunde der Verbandsliga Baden gestartet. Gegen den SV Waldhof Mannheim II verlor die Spielvereinigung im heimischen Elzstadion mit 1:2 (0:2). Im Hinspiel hatte die Elf von Coach Stefan Strerath noch für einen Auswärtscoup gesorgt und am Ende einen 2:1-Erfolg eingefahren. Die Partie im Elzstadion war kaum angepfiffen, da ging der SVW durch Andis Shala bereits in Führung (4.). Kurze Zeit später erhöhte Patrick Hocker gar auf 2:0 (10.). Aus Neckarelzer Sicht ein echter Horrorstart. Nach dem Seitenwechsel wirkten die Rot-Schwarzen zwar bemüht, konnten jedoch durch Arnold Luck nur noch auf 1:2 verkürzen (79.). pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.03.2020