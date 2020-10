Neckarelz überrascht auswärts

FC Zuzenh. – Spvgg. Neckarelz 1:2

Neckarelz: Penz, Münz, N. Böhm, Horning, Schwind, Yazji (90. Wodarz), Baumbusch, Luck (80. Gjelaj), Ilkin, Hatzis, Elshanaj (66. Bitz).

Tore: 1:0 (36.) Himmelhan, 1:1 (45.) Böhm, 1:2 (60.) Luck. – Schiedsrichter: Kevin Solert (Rohrhof). – Zuschauer: 150.

Es war ein überraschender Auswärterfolg für die Spvgg. Neckarelz in der Verbandsliga Nordbaden. Dabei gingen die Hausherren durch Marcel Himmelhan noch in Führung (36.). Doch Neckarelz kam noch vor dem Pausenpfiff zurück und glich durch Niklas Böhm aus. Nach dem Seitenwechsel erwischten dann die Gäste den besseren Start in die Partie. Nach Vorarbeit von Alessandro Hatzis traf Lukas Böhm zum verdienten 2:1 (60.). Und dieser Spielstands sollte dann auch bis zum Ende bestand haben. pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 26.10.2020