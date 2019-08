Neckarelz überrascht

Heddesheim – Neckarelz 2:3

Heddesheim: Miltner, Malanga, Adamek (67. Noura), Baltaci (54. Schilling), Lodato, Ilhan (73. Weber), Schwöbel, Malchow (77. Höhn), Feigenbutz, Gebhardt, Kuhn.

Neckarelz: Penz, Horning, Böhm, Rau, Schwind, Wissutschek, Müller, H. Hogen (79. Hogen), Fertig, Luck (56. Traub), Diefenbacher.

Tore: 1:0 (2.) Baltaci, 2:0 (6.) Baltaci (Foulelfmeter), 2:1 (70.) Hogen, 2:2 (72.) Schwind, 2:3 (90.+1) Rau. – Schiedsrichterin: Selina Menzel (Karlsruhe). – Zuschauer: 215.

Aufsteiger Spvgg. Neckarelz ist mit einem Erfolgserlebnis in die Verbandsliga Nordebaden gestartet: Beim hochgehandelten FV Fortuna Heddesheim setzte sich der Liganeuling überraschend mit 3:2 durch.

Dabei begann die Partie aus Neckarelzer Sicht denkbar schlecht, denn nach zwei Toren von Enis Baltaci (2./6.) lag der Liganeuling bereits frühzeitig mit 0:2 zurück. Danach gestaltete die Mannschaft von Stefan Strerath die Partie ausgeglichener. In der 70. Minute verkürzte Henrik Hogen nach einem missglückten Klärungsversuch des FV auf 1:2. Spätestens jetzt war die Partie wieder völlig offen. Die Spielvereinigung glaubte plötzlich an ihre Chance und durfte in der 72. Minute erneut jubeln. Dieses Mal traf Andreas Schwind nach einem Eckball zum 2:2.

Doch damit war das letzte Kapitel dieses Spiels immer noch nicht geschrieben sein. Zuerst rettete FV-Schlussmann Mario Miltner nach einem Konter gegen Kevin Diefenbacher (88.), ehe in der Nachspielzeit doch noch der Neckarelzer Siegtreffer durch Martin Rau fallen sollte. Dieser wurde zuvor nach einem langen Freistoß von Andreas Schwind mustergültig bedient. pati

