Neckarelz schlägt Letzten

Spvgg. Neckarelz – Wieblingen 2:1

Neckarelz: Penz, Horning, N. Böhm, Rau, Schwind, Traub (65. Diefenbacher), L. Böhm (90.+2 Tutea), Fertig, Satilmis (75. Wissutschek), Baumbusch, Luck (57. H. Hogen).

Wieblingen: Gänsmantel, Feßler (66. Osmanaj), Hilke, Yildirim, Schwabe, Hariri, Scalia (32. Can), Halter, Strein (32. Damm), Mühlbauer, Nomiya.

Tore: 1:0 (3.) Fertig, 2:0 (10., Foulelfmeter) L. Böhm, 2:1 (41.) Damm. – Schiedsrichter: Thomas Gscheidl (Weiherhof). – Zuschauer: 190.

Einen knappen 2:1-Heimerfolg feiert die Spvgg. Neckarelz am zwölften Spieltag der Verbandsliga Baden. Gegen das Tabellenschlusslicht aus Wieblingen gelang den Hausherren ein echter Blitzstart in die Partie. Denn nach Treffern von Simon Fertig (3.) und Lukas Böhm (10., Elfmeter) erspielte sich Neckarelz bereits schnell eine zwei Tore Führung. Damit schien das Spiel bereits früh entschieden. Allerdings verpasste es die Rot-Schwarzen in der Folgezeit einen weiteren Treffer nachzulegen.

Hingegen wechselte Gästetrainer Frank Schwabe noch vor dem Pausenpfiff auf zwei Positionen durch und sorgte damit für eine Wiederbelebung seiner Mannschaft. So traf der eingewechselte Benedikt Damm in der 41. Minute zum 2:1-Pausenstand. In der zweiten Halbzeit sollte dann kein weiterer Treffer mehr fallen. pati

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019