Nationalspielerin verlängert bis 2022

Paulina Krumbiegel spielt derzeit bereits die neunte Saison bei der TSG Hoffenheim. Nun verlängerte die 20-Jährige ihren Vertrag um ein weiteres Jahr bis 2022. In der Frauen-Bundesliga kam die Außenbahnspielerin bisher 19 Mal zum Einsatz. Im September 2020 debütierte das Hoffenheimer Eigengewächs in der deutschen A-Nationalmannschaft.

Als Elfjährige war Paulina Krumbiegel 2012 nach Hoffenheim gewechselt, , sieben Jahre später feierte die Kindenheimerin ihr Bundesliga-Debüt im TSG-Trikot. „Eine für unser Konzept beispielhafte Entwicklung“, betont Ralf Zwanziger, Abteilungsleiter Frauenfußball bei der TSG.

„Ich bin hier großgeworden und hatte ideale Voraussetzungen, mich stetig weiterzuentwickeln und mich entsprechend Schritt für Schritt von den Juniorinnen über die 2. Bundesliga an die Bundesliga heranzuarbeiten“, so Paulina Krumbiegel. „Nach wie vor fühle ich mich bei der TSG sehr gut aufgehoben und freue mich auf die Chance, hier weiter an mir zu arbeiten, mich zu verbessern und in der Bundesliga zu etablieren. Wir haben große Ziele – und ich möchte diesen Weg mitgehen.“ pik

