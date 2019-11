Nächsten Schritt machen im „Umschulungsprogramm“ des FSV

Nach dem Heimsieg gegen den FC Wangen will der FSV Hollenbach am Samstag mal wieder auswärts einen Sieg holen. Gerade auf fremdem Platz hat der württembergische Verbandsligist in dieser Saison so seine Probleme. In sieben Spielen gelangen erst zwei Siege. Das soll morgen ab 14.30 Uhr in Neckarrems ändern.

„Wir wollen den Schwung mitnehmen, auch wenn gegen Wangen nicht alles Gold war,

...