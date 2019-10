Nach nervösem Beginn ein bravouröses Ergebnis

FC Sandhausen – FC Eichel 0:5

Eichel: Winzer, Stark, Sämann, Steinbach, Friedlein, Kaufmann (Grabinger), Lutz, Meister (Maier), Haber (Eisler), Seipp, Deubert.

Auswärts läuft es für das Eichler Frauenteam in der Frauen-Landesliga Rhein-Neckar/Odenwald: Mit einem hochverdienten 5:0-Sieg und drei Punkten im Gepäck konnte das Eichler Team am vergangenen Samstag die Heimreise von Sandhausen antreten.

Der Beginn des Spiels war auf Seiten der Gäste nervös, und es war zu spüren, dass ein Sieg beim Tabellenschlusslicht Pflicht ist, war die Zielsetzung vor der Runde doch Platz drei bis sechs. Die Eichler hatten durchaus die höheren Spielanteile, allerdings fehlte die Durchschlagskraft, da noch zu viele Fehler im Spielaufbau gemacht wurden. In der 14. Minute wurde der Ball nach einer Ecke in den Rückraum abgelenkt, und Lena Meister erzielte mit einem strammen Schuss unter die Latte die 1:0-Führung. Nach einem Einwurf und einem Doppelpass über die rechte Außenbahn nutzte Leonie Friedlein die Unordnung der gegnerischen Abwehr gedankenschnell und erhöhte in der 34. Minute mit der Hacke zum 2:0. In der 42. Minute spielte Leonie Friedlein einen langen Pass durch die Schnittstelle, den Emilia Grabinger mit einem platzierten Flachschuss zum 3:0 abschloss. Mit diesem Spielstand wurden die Seiten gewechselt, und man konnte davon ausgehen, dass das Spiel bereits entschieden war. Das Trainerteam war mit der spielerischen Leistung dennoch nicht so ganz zufrieden. Das nahm sich das junge Team zu Herzen. Anders als im vorherigen Spiel nutze Marjalena Seipp nach einem gewonnen Zweikampf mit einem sehenswerten Lupfer über die gegnerische Torfrau ihre Chance zum 4:0. Den Schlusspunkt setzte Alexandra Lutz mit einem großartigen Schuss zum 5:0. Der Gegner hatte eigentlich nur eine nennenswerte Gelegenheit in der zweiten Halbzeit, der Schuss verfehlte das Tor knapp.

Abwehr steht gut

Das Fazit des Trainerteams: „Die Abwehr stand über das gesamte Spiel sehr gut, beim Spielaufbau ist weiter Luft nach oben. In der zweiten Halbzeit war eine deutliche Steigerung zu sehen. Trotz des klaren Siegs wurden noch zu viele Chancen ausgelassen.“

Das nächste Heimspiel findet am Sonntag, 27. Oktober, um 11 gegen den SC Heidelberg statt. fce

