Mudau und Altheim stehen im Finale

Der TSV Mudau und der VfB Altheim stehen im Finale des Kreispokalwettbewerbs 2020/21 in Buchen. Beide setzten sich in den gestrigen Halbfinal-Partien jeweils nach spannendem Spielverlauf in der Verlängerung durch. Das Finale wird erst im kommenden Jahr ausgetragen.

VfB Heidersbach – TSV Mudau 2:3 n. V. Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen in der 18. Minute durch einen Treffer von Tristan Rabe in Führung. Max Hauk gelang in der 34. Minute der Ausgleich für den TSV Mudau. Für die Halbzeitführung der Heidersbacher sorgte Tim Lutz, der in der Nachspielzeit der ersten Spielhälfte zum 2:1 traf. Johannes Dambachs Treffer zum 2:2 sorgte dafür, dass die umkämpfte Partie in die Verlängerung ging. Hier sorgte schließlich Jan Scheuermann durch ein frühes Tor nach nur drei Minuten für die Entscheidung. VfB Altheim – TSV Buchen 5:2 n.V. Simon Ehmann brachte die Gastgeber in der 23. Minute in Führung, die von Markus Gramlich nur acht Minuten später ausgeglichen wurde. Daniel Czerny brachte Altheim in der 67. Minute erneut in Führung, doch wieder war es Markus Gramlich, der sechs Minuten später zum 2:2 ausglich. In der Verlängerung traf dann aber nur noch der VfB: Tobias Weber in der 97. und 107 Minute sowie Oliver Fitterling in der 110. Minute erzielten die Treffer zum 5:2.

