Mosbacherin verlängert

Schon seit zehn Jahren spielt Judith Steinert für die Fußballerinnen der TSG Hoffenheim. Nun verlängerte die 25-Jährige ihren Vertrag im Kraichgau um zwei weitere Spielzeiten bis 2023. Die gebürtige Mosbacherin, die 2012 mit den Hoffenheimer B-Juniorinnen die Deutsche Meisterschaft feierte, absolvierte bisher 85 Bundesliga-Spiele für die TSG.

„Ich bin nun schon sehr lange im Verein, habe die immer weiter fortschreitende Professionalisierung miterlebt und freue mich sehr, auch in Zukunft ein Teil dieser Entwicklung zu sein“, so Judith Steinert. „Nach mehreren Rückschlägen möchte ich hier wieder Fuß fassen. Mein Ziel ist natürlich, möglichst verletzungsfrei zu bleiben, um weiter an mir arbeiten zu können.“ Im Frühjahr 2019 erlitt die 25-Jährige einen Kreuzbandriss, anschließend musste sie aufgrund einer Sprunggelenksverletzung und einer Muskelblessur erneut pausieren. „Wir haben mit der Mannschaft ehrgeizige Ziele, die für mich ein besonderer Ansporn sind“, betont Steinert. pik

