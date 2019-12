Mit hohem Sieg die Vorrunde perfekt gemacht

Mit einem starken Auftritt und einem verdienten 5:1 (2:1) gegen den 1. FFC Turbine Potsdam sicherte sich die TSG Hoffenheim am elften Spieltag der Frauenfußball-Bundesliga die Vize-Herbstmeisterschaft. Nach der Führung der Potsdamerinnen (12.) schoss Nicole Billa ihr Team mit einem Dreierpack (14., 32., 59.) zurück ins Spiel. Isabella Hartig schraubte das Ergebnis mit zwei Treffern (72., 76.) in die Höhe. Durch den deutlichen Sieg beendet die TSG ihre bisher beste Halbserie mit 28 Punkten und bleibt schärfster Verfolger des VfL Wolfsburg.

Gleiche Startformation

Zum Abschluss der Hinrunde empfing die TSG bei frostigen Temperaturen den 1. FFC Turbine Potsdam im Dietmar-Hopp-Stadion. Gegen den Tabellensechsten setzte Trainer Jürgen Ehrmann auf die Anfangsformation, die sich in der Vorwoche ein Unentschieden beim 1. FFC Frankfurt erkämpft hatte. Im Tor startete Janina Leitzig für die verletzte Martina Tufekovic, im defensiven Mittelfeldzentrum ersetzte Franziska Harsch die ebenfalls verletzte Fabienne Dongus. Anne Fühner und Maximiliane Rall besetzten die offensiven Positionen auf den Außenbahnen, im Zentrum sollten Lena Lattwein, Isabella Hartig und Nicole Billa für Gefahr sorgen.

Gleich leichte Vorteile

In Hoffenheim begegneten sich am elften Spieltag zwei agile und mutige Teams. Die TSG erarbeitete sich von Beginn an leichte Vorteile und befreite sich mit präzisen Kombinationen aus dem Druck der Potsdamerinnen. Auch in der Offensive war das Team vonTrainer Ehrmann gefährlich, doch in der Anfangsphase fehlte die Zielstrebigkeit vor dem Tor.

Trotz des deutlichen Ergebnisses blieb die Partie auch in der Schlussphase intensiv und temporeich, Treffer fielen allerdings nicht mehr. „Diese Begegnung hat unsere Hinrunde perfekt widergespiegelt“, betonte Chef-Trainer Jürgen Ehrmann. „Wir haben tollen Fußball geboten, hatten einen guten Gegner, der das hohe Tempo mitgegangen ist, haben uns aber letztendlich verdient durchgesetzt.“ pik

© Fränkische Nachrichten, Montag, 02.12.2019