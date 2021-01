Mit einem neuen Geist

Für Bernhard Trares geht es bei den Kickers aufwärts. © Frank Scheuring

Bernhard Trares wurde am Donnerstag fast schon ein bisschen pathetisch, als er über seine Mannschaft sprach: „Man hat das Gefühl, dass etwas Neues entsteht, etwas Neues geboren wird“, sagte er vor dem Heimspiel „seiner“ Würzburger Kickers am Freitag um 18.30 Uhr gegen Mitaufsteiger Eintracht Braunschweig. Dieser Pathos beruht auf dem jüngsten 3:2-Erfolg der „Rothosen“ beim VfL Osnabrück. „Es war riesig, was da von der Mannschaft abgefallen ist“, so Trares.

Nun, es ist noch gar nicht so lange her, da machte sich ähnliche Zuversicht „am Dalle“ breit; es war in der Kalenderwoche 48 des vorigen Jahres, als sich die Kickers nach dem 2:1-Erfolg gegen Hannover 96 schon auf dem richtigen Weg gen Klassenerhalt wähnten, dann aber fünf Niederlagen in Serie kassierten. „Ich glaube, das wird nicht mehr vorkommen. Damals hatten wir noch nicht die Stabilität im Kader“, hob Trainer Trares den Unterschied zu Ende November hervor. Auch habe er nun im Team ein gestiegenes Maß an Professionalität ausgemacht. „Die Mannschaft hat einen neuen Geist entwickelt“, sagte er. Mit diesem neuen Geist soll also das Abstiegsgespenst vertrieben werden.

Der Rücken des „Major“ zwickt

Für dieses neue Gefühl mitverantwortlich sind die Winterneuzugänge (siehe auch nebenstehenden Bericht). Rolf Feltscher und Christian Strohdiek stehen für Stabilität in der Defensive, Marvin Pieringer für mehr Treffer. „Er kann Spieler um sich herum gut einsetzen und ist dazu torgefährlich“, freut sich Trares. Stefan Maierhofer sollte dafür eigentlich auch stehen, aber der Rücken des „Major“, wie er intern gerufen wird, zwickte diese Woche. Sein Einsatz ist ebenso fraglich, wie der des aus der Quarantäne entlassenen Mitja Lotric. mf

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.01.2021