Michael Schiele bleibt den Würzburger Kickers erhalten

Nein, Michael Schiele hielt sich ganz und gar nicht zurück. Der Aufstiegstrainer des FC Würzburger Kickers war nicht nur mittendrin in den ausgelassenen Feierlichkeiten, sondern er war Animateur, Antreiber und Stimmungskanone. Das war er in den Monaten davor auch - in sportlicher Hinsicht. Der 42-Jährige hat die Mannschaft streng getrimmt und dabei auf ein fußballerisches Level gehoben, das sie zu erreichen wohl selbst nicht gedacht hatte. Schiele ist die Wurzel des Zusammenhalts, der in den zurpckliegenden Wochen immer wieder als ein Grund für den Höhenflug der Unterfranken ins Feld geführt worden war. „Er hat entscheidend zu diesem Erfolg beigetragen“, sagte Felix Magath, den die FN am Samstagabend am Autotelefon erreichten.

Viel zu lange, da sind sich Fans, Spieler und auch einige Vereinsmitarbeiter einig, hat man den Trainer allerdings mit einem Vertrag für die neue Runde hingehalten. Und deshalb musste Michael Schiele auch in den Stunden seines größten sportlichen Erfolgs „blöde“ Fragen zu seiner Zukunft beantworten – und jedes Mal im Grunde unbeantwortet lassen. Das schmälerte seine Feierlaune allerdings in keiner Weise. Auch Vorstandsboss Daniel Sauer lavierte sich in Sachen Trainer-Zukunft durch die Antworten, zudem ließen sich weder Felix Magath noch Personen aus dem Aufsichtsrat etwas entlocken.

Zwei Varianten

Nach Recherchen der Fränkischen Nachrichten wird aber schon heute Abend bei einer „White Night“ in der „Flyeralarm-Arena“, einer Aufstiegsfeier für Sponsoren und Gönner, bekannt gegeben, dass Michael Schiele auch in der 2. Bundesliga Trainer der Würzburger Kickers bleibt. Für diese jetzt doch rasche Verkündung kann es nur zwei Gründe geben: Entweder man hatte sich schon lange vorher auf eine weitere Zusammenarbeit geeinigt oder die Fortsetzung der Zusammenarbeit hing unmittelbar mit dem Aufstieg zusammen. Im ersten Fall bliebe es ein Geheimnis der Vereins-Oberen, warum das nicht schon längst verkündet worden ist; im zweiten Fall stellt sich die Frage, warum man die Weiterführung der sichtbar guten Entwicklung letztlich vielleicht von einem gegebenen Handelfmeter abhängig gemacht hat. Denn eines ist klar: „Eine Relegation wäre jetzt sehr schwer geworden“, sagte Michael Schiele nach dem Spiel.

Sei es drum: Mit dem Verbleib des Trainers ist der sportliche Grundstein für die kommende Saison gelegt. „Jetzt haben wir viel Arbeit, aber das sind wir ja hier gewohnt“, sagte Daniel Sauer – bevor im Laufe des Sonntags klar wurde, dass Schiele bleibt. Felix Magath hat in der Stunde des großes Erfolges gleich den Finger in die Wunde gelegt: „Die Mannschaft hat am Limit gespielt. Die Stimmung hat die Mannschaft getragen. Für eine Klasse höher fehlt es noch ein bisschen an Qualität.“ Das klingt erstmal hart – vor allem für Spieler und Trainer – doch so sieht eben eine knallharte Analyse des Vollprofis Magath aus. Deshalb gelte es jetzt, „die Ärmel hinter zu krempeln“.

Mit potenziellen Neuzugängen wurde freilich schon gesprochen; vor wenigen Tagen erst hatte das Fachmagazin „kicker“ berichtet, die Würzburger stünden in Verhandlungen mit Innenverteidiger Tobias Kraulich von der U23 des 1. FC Nürnberg. Doch bevor es darum geht, „frische Kräfte“ zu akquirieren, muss klar sein, welche Spieler, dessen Verträge am Samstag endeten, weiter an den FWK gebunden werden sollen. Da geht es vor allem um die Stütze Fabio Kaufmann oder darum, ob man Spielern wie Dave Gnaase oder Hendrik Hansen die Weiterentwicklung zum Zweitliga-Spieler zutraut.

Die große Unbekannte sind die vielen Leihspieler, die nun eigentlich wieder zu ihren Stammvereinen zurückkehren müssen: Robert Herrmann (Aue), Leroy Kwadwo (Düsseldorf) oder Simon Rhein (1. FC Nürnberg). Bei Letztgenanntem wird es sicher eine Rolle spielen, ob sich „der Club“ über die Relegation in der 2. Bundesliga halten kann. Entscheidungen bei Leihspielern können oft erst sehr spät in der Transferperiode fallen, weil die abgebenden Vereine gegebenenfalls abwarten, ob sie den Spieler noch brauchen oder nicht. Darüber hinaus ist aber auch klar, dass sieben, acht neue Spieler mit Stammplatzpotenzial für die 2. Bundesliga geholt werden müssen; dazu einige Talente, denen man es zutraut, dass sie der Coach zum Zweitliga-Spieler entwickeln kann. Trotz dieser vielen offenen Personalien ist Daniel Sauer gelassen. Er hat es ja schon viel schlimmer erlebt: Nach dem Zweitliga-Abstieg 2017 hatte der Verein gerade einmal vier Spieler unter Vertrag…

Hollerbach: „Jetzt etablieren“

Damals war Bernd Hollerbach gerade als Trainer zurückgetreten. Er hat die Entwicklung der Kickers seitdem natürlich weiter intensiv verfolgt. „Holler“ sagte gestern den FN: „Durch die Verpflichtung von Felix Magath ist ein zusätzlicher Schub ausgelöst worden. Seine große Erfahrung ist extrem hilfreich, und ich habe nach seinem Antritt schon gesagt, dass er den Weg nach oben kennt. Jetzt wird es darum gehen, sich in der 2. Liga zu etablieren.“

Doch das ist noch lange nicht alles: Auch ins jetzige Stadion muss noch einmal investiert werden, um die Lizenz-Auflagen zu erfüllen. „Das sind aber nur kleine Auflagen“, weiß Daniel Sauer, der zudem daran erinnert, dass das Projekt „neues Stadion“ mit Tempo vorangetrieben werden muss. Sonst kann es schnell sein, dass DFB oder DFL das Spielen „am Dalle“ nicht mehr erlauben. Auch deshalb wurde nun eine „Lenkungsgruppe Stadion“ gegründet.

Heute ist erst einmal Empfang bei der Stadt, am Abend die Sponsoren-Veranstaltung im Stadion, und schon ab morgen wird es bei den Kickers-Verantwortlichen „in die Vollen gehen“. Die fachliche Expertise von Michael Schiele wird da auch gefragt sein, denn auch er will, dass aller guten Dinge drei sind und die Würzburger nach ihrem dritten Aufstieg erstmals den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schaffen…

