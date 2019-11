Meldungen für Weid-Turnier

Für folgende Veranstaltungen im Rahmen des traditionellen Bürgermeister-Weid-Gedächtnis-Hallenfußball-Turniers in der Tauber-Franken-Halle in Königshofen sind noch Mannschaftsanmeldungen möglich: OBI-Cup (Kreisligen und Kreisklassen) am Sonntag, 22. Dezember; Freizeit-Cup (Freizeitmannschaften)am Freitag, 27. Dezember, und Obi-Masters-Cup (von Bezirksliga bis Oberliga, sowie bisherige Weid-Gewinner) am Sonntag, 29. Dezember.

Weitere Infos zu allen Veranstaltungen sowie das offizielle Anmeldeformular sind auf der Homepage des SV Königshofen (www.sv-koenigshofen.com) unter “Bürgermeister-Weid-Turniere“ einzusehen.

Anmeldeschluss ist der kommende Montag, 18. November. svk

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 15.11.2019